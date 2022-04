Manuel Clouthier lembrou o “Culiacanazo” para aqueles que o chamam de “vende pátria” aos adversários

Manuel Clouthier, irmão da chefe do Ministério da Economia (SE), Tatiana Clouthier, lançou-se contra aqueles que convocaram os legisladores que reverteram a Reforma Elétrica do presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) em 17 de abril na Câmara dos Deputados.

Através de sua conta no Twitter, o ativista do Partido de Ação Nacional (PAN) lembrou o chamado” Culiacanazo”, uma operação fracassada na qual o filho de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, foi capturado e libertado; Ovidio Guzmán López, mais conhecido como El Ratón.

“Traidores da pátria são os que autorizaram uma operação fracassada e estúpida que colocou em risco a população de Culiacán e depois de capturar o chefão principal deram a ordem de libertá-lo porque algo os desaprovou”, escreveu Manuel Clouthier nas redes sociais.

Manuel Clouthier recordó el "Culiacanazo" (Foto: Twitter/@ClouthierManuel)

As declarações feitas pelo panista vieram depois que o líder do Movimento Nacional de Regeneração (Morena), Mario Delgado, e vários legisladores do partido cereja expressaram sua intenção de mostrar aos deputados do bloco de oposição que votaram contra a Reforma Elétrica López Obrador .

“Temos certeza de que as pessoas não permitirão que os conservadores avancem”, disse Delgado Carrillo.

Por sua vez, o coordenador de Morena, Citlalli Hernández, que recentemente se juntou à Câmara dos Deputados para pressionar pela reforma da Lei de Mineração, indicou que as ações tomadas dentro do partido cereja é “continuar nesta campanha em defesa da soberania nacional, para relatar o que votaram contra os partidos da oposição, para informar com rosto, sobrenome, rosto e partido em cada distrito que os deputados que deveriam ter representado aquele setor da população traíram a pátria”.

Além disso, o líder nacional do PAN, Marko Cortés, indicou que as ações realizadas pelos membros da chamada Quarta Transformação (4T) demonstram a autocracia em que desejam que a população do México viva.

Mario Delgado y Citlalli Hernández aseguraron que evidenciaran a diputados que votaron contra Reforma Eléctrica (FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM) Daniel Augusto

“Este é mais um exemplo da autocracia em que o presidente López Obrador quer que vivamos, onde não só a liberdade e o direito à dissidência não se apresentam, mas procuram reprimir intimidando, perseguindo e assediando os legisladores da oposição”, disse o líder azul e branco.

O líder da Ação Nacional também exigiu que o presidente do Conselho de Administração da Câmara dos Deputados, o morenista Sergio Gutiérrez Luna, garanta a segurança dos legisladores.

Marko Cortés disse que, ao sucatear a Reforma da Eletricidade, a coalizão Va pelo México salvou o país de “uma das piores reformas já vistas”, o que, garantiu, poderia causar altos níveis de poluição, danos à saúde, altos custos nas contas de luz “e ainda mais perdas de investimentos e funcionários.”

El dirigente nacional del PAN se lanzó contra Moren y AMLO (Foto: Twitter/@MarkoCortés)

“Agora Morena, com suas armadilhas e mentiras, está assediando nossos deputados federais, com uma estratégia que causa maior raiva, divisão e polarização da sociedade mexicana. Neste momento em que o México deve permanecer mais unido do que nunca, o presidente e os morenistas querem continuar a dividir-se com campanhas de ódio, porque não toleram que seus interesses tenham sido tocados”.

Cortés Mendoza lembrou que durante a votação da Reforma Elétrica, a bancada do PAN se comportou com responsabilidade, profissionalismo e patriotismo, “estudando e analisando as diferentes visões da sociedade e o que era melhor para o México. É por isso que votamos contra a reforma destrutiva, regressiva e poluidora do presidente”.

CONTINUE LENDO: