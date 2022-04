Magaly Medina revelou a suposta infidelidade de Oscar del Portal com Fiorella Mendez

O anúncio do ampay de Aldo Miyashiro com sua ex-repórter Fiorella Reitz causou um rebuliço nas redes sociais, já que ninguém poderia imagine que o anfitrião do Chino de La Banda seria infiel a sua esposa Érika Villalobos, com quem ele havia compartilhado uma viagem em família à Espanha há apenas um dia.

No entanto, antes de transmitir as imagens da deslealdade do popular 'Chino', Magaly Medina revelou um fato bastante curioso, observando que seus 'urracos' não pretendiam capturar o ator, mas seu parceiro Oscar del Portal.

De acordo com o boato de 'Urraca' chegou à sua produção de que o apresentador do América Deportes teve um relacionamento extraconjugal com Fiorella Méndez, a ex-mulher do cumbiambero Pedro Loli.

“ Oscar del Portal, comentarista esportivo da América Deportes, também é o protagonista dessa história, e então vou contar um pouco de confiança. Nós não estávamos realmente nos passos de Aldo Miyashiro, Aldo Miyashiro foi a cereja do nosso bolo, porque estávamos realmente querendo observar ou estávamos nos passos era o que já tínhamos nos dito sobre os sinais que tínhamos, porque sempre contamos com o que há boato”, explicou.

Magaly Medina também apontou que eles tinham rumores da suposta infidelidade de Oscar del Portal por várias semanas, então eles seguiram seus passos e em mais de uma ocasião o pegaram compartilhando com Fiorella Méndez, que trabalha na produção dos programas de Aldo Miyashiro.

“ Estávamos nos passos de Oscar del Portal porque os rumores indicavam que havia uma reaproximação entre ele e o ex-parceiro do cumbiambero Pedro Loli , a garota que trabalha na produção de vários programas de televisão, Fiorella Méndez, mas acontece fora que, enquanto estávamos naquela investigação, acontece que descobrimos o jackpot”, disse ele.

FIORELLA MÉNDEZ PASSOU A NOITE NO APARTAMENTO DE OSCAR DEL PORTAL

No mesmo dia em que Aldo Miyashiro se empolgou com Fiorella Reitz, Oscar del Portal e Fiorella Méndez também chegaram ao departamento de jornalistas esportivos para comemorar o triunfo da equipe de apresentadores de televisão.

Os repórteres que estavam capturando tudo o que estava acontecendo na reunião que tiveram, nunca viram a ex-mulher de Pedro Loli sair de casa . Foi apenas às 9h30 do dia 19 de abril que ela foi vista pegando um táxi para sair do local.

Quando abordada pelo repórter, ela negou em todos os momentos que ficou na casa de Oscar del Portal, cujo nome é que ele é casado com Vanessa Quimper.

Aldo Miyashiro foi duramente criticado nas redes sociais por ser infiel à sua esposa Érika Villalobos.

