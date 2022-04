Mãe encontrou seus dois filhos roubando e os repreendeu publicamente em Bucaramanga

A decepção e a raiva de uma mãe santandereana viralizaram nas redes sociais, depois que várias pessoas gravaram a mulher quando ela encontrou seus filhos cometendo crimes na cidade de Bucaramanga. Embora os jovens estivessem armados com uma faca e instilassem medo na comunidade, quando tinham a mãe na frente deles exigindo suas ações, eles só podiam sentar no chão e permanecer em silêncio.

“Espere a gente chegar em casa”, disse a mulher e a comunidade aplaudiram sua repreensão aos jovens que, aparentemente, minutos antes estavam acompanhados por outros criminosos nas ruas da cidade. O vídeo mostra que, além disso, vários policiais estão cercando os filhos da mulher e, um deles, explica à mãe o que eles estavam fazendo.

A mãe repetidamente os espancou e questionou o que eles estavam fazendo, ela também repreendeu o mais velho por ter trazido o mais novo para o que parece ser um parque central na capital do departamento de Santander. “Você acha que é muito bom ser visto aqui... sim, com certeza os agentes os pegaram e disseram que era errado eles jogarem”, gritou a mulher sem creditar as explicações de um de seus filhos, que lhe disse que estavam jogando futebol.

Naquela época, um dos policiais se aproximou da mulher e ressaltou que ela tinha provas de que seus filhos não estavam brincando, mas planejando um assalto. “Não, eles não estavam jogando. Eles estavam roubando em um combo, mais três estavam com eles, eu tenho um vídeo e posso mostrar para eles com isso”, disse o policial à mãe irritada que questionou os meninos cuja faca eles estavam carregando.

Felizmente, os patrulheiros conseguiram evitar que os jovens cometessem o crime, mas encontraram a faca; por sua vez, a mãe ressaltou que estava trabalhando e não sabia o que seus filhos estavam fazendo naquele momento.

Mamãe encontrou o filho cometendo crimes em Bucaramanga

O vídeo viral foi compartilhado nas redes por Juan Carlos Cárdenas, atual prefeito de Bucaramanga, que destacou o papel da mãe em repreender seus filhos pelo que estavam fazendo. “Graças à mãe que repreende e repreende os filhos depois de saber que eles aparentemente iriam cometer um crime e foram presos pela polícia”, escreveu o presidente local em um post no Facebook.

O presidente insistiu que espera que o “puxão das orelhas” pela mãe tenha funcionado para que os jovens se concentrem mais nos estudos do que no crime. O que se sabe é que, por enquanto, os jovens só foram avisados pelas autoridades sobre o quão perigoso era para eles estarem roubando na cidade, da mesma forma que se acreditava que a repreensão pública dada pela mãe era suficiente 'punição'.

Nos comentários da publicação, as pessoas também aplaudem o comportamento da mãe repreendendo publicamente os jovens. “Excelente mamãe, é assim que temos que conversar com as crianças duramente e desobstruídas para que aprendam a ser boas pessoas, úteis para a sociedade”; “Isso deve ser feito... se soubéssemos corrigir o filho de hoje não teríamos que punir o homem de amanhã... duramente com essas crianças desobedientes”, alguns internautas disseram.

