Granada, com os colombianos Santiago Arias e Carlos Bacca, visitam hoje o Atlético de Madrid

Los jugadores del Granada celebran el 1-1 de Darwin Machis. EFE/Miguel Ángel Molina

Hoje, o Atlético de Madrid recebe Granada de Luis Suárez, Santiago Arias, Carlos Bacca e Neyder Lozano no estádio Wanda Metropolitano, em uma nova data da LaLiga. Os liderados por Diego Simeone estão desfrutando de uma boa luta e querem continuar marcando pontos para subir na classificação e garantir sua vaga para jogar a Liga dos Campeões na próxima temporada. Atualmente, eles estão na caixa número 4, com 60 pontos. Eles venceram 4 dos últimos 5 jogos, sendo o último contra o Espanyol, por um placar de 2-1. Os colchoneros estão empatados em pontos com Sevilla e Barcelona, com uma boa média de gols. Eles marcam pelo menos um em cada jogo. Para o jogo de hoje, João Felix, José Maria Gimenez, Hector Herrera e Thomar Lemar não poderão contar, tudo devido a lesão; nem Kondogbia ou Felipe estarão presentes, que foram deixados de fora por sanção.

Por sua vez, o Granada sofreu uma derrota contra o Levante, em seu estádio, na última data do torneio espanhol. A equipe liderada até aquele momento por Rubén Torrecilla, terá no banco, para o jogo de hoje, Aitor Karanka, que tentará virar o presente da equipe. Eles vêm de três derrotas consecutivas em seus últimos jogos disputados. Eles alcançaram apenas uma vitória e estão na 18ª praça, com 29 pontos, na zona de rebaixamento.

Para esta partida, o Granada não poderá contar com Santiago Arias, que ainda está se recuperando de lesão, ou Neyder Lozano, outro dos jogadores colombianos, Carlos Neva e Raúl Torrente. Carlos Bacca, por sua vez, não é levado em consideração há mais de três meses e os diretores já teriam lhe dado o aval para procurar uma nova equipe no final da temporada. O único colombiano que tem um bom presente com a equipe, além do presente da equipe, é Luis Díaz, que foi levado em consideração para se juntar à seleção da Colômbia nos últimos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo rumo ao Qatar 2022.

Soccer Football - LaLiga - Granada v Real Madrid - Nuevo Estadio de Los Carmenes, Granada, Spain - November 21, 2021 Granada's Luis Suarez celebrates scoring their first goal REUTERS/Jon Nazca REUTERS

Esta será uma partida interessante, devido às pressões que ambas as equipes estão carregando. Os colchoneros não podem correr o risco de perder e Granada precisa sair do fundo da tabela. Essas seriam as escalações possíveis:

Atlético de Madrid (1-3-4-1-2): Oblak; Savic, Mario Hermoso, Reinildo; Vrsaljko/Lodi/Wass, De Paul, Koke, Carrasco; Marcos Llorente; Griezmann/Matheus Cunha e Angel Correa.

Granada (1-4-3-3): Luis Maximiliano; Quini, Victor Diaz, Domingos Duarte, Escudero; Alex Collado/Montoro, Petrovic, Luis Milla; Antonio Puertas, Luis Suárez e Darwin Machís.

A equipe 'Cholo' tem apenas dezesseis jogadores saudáveis para a partida e deve manter sua ideia do jogo, além das ausências, com Mario Hermoso entrando por Felipe, junto com Reinildo Mandava e Stefan Savic. Na faixa da direita com Sime Vrsaljko, embora também haja a opção de Yannick Ferreira Carrasco ou mesmo Daniel Wass jogando lá, e Renan Lodi saindo pela esquerda. No meio-campo, Rodrigo De Paul retornará aos onze para se formar no medular com Koke Resurrection, e com Marcos Llorente à frente. E acima, Ángel Correa e Antoine Griezmann, embora existam opções nas quais Matheus Cunha também entrará.

Karanka, fazendo sua estréia no Granada, poderia colocar suas esperanças em jogadores que foram importantes para a equipe em sua história recente: Ángel Montoro, Víctor Díaz ou Antonio Puertas. Germán Sanchez, um dos capitães, seria o único que não estaria disponível.

A partida começará às 12:00, horário colombiano.





CONTINUE LENDO: