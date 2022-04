Daniel Martínez terminou em quinto lugar no Flecha Walloon 2022, Dylan Teuns conquistou a vitória

O Flecha Valona 2022 teve uma formação de luxo para esta quarta-feira, 20 de abril, tendo dois de seus principais vencedores dos últimos anos competindo mais uma vez: Alejandro Valverde, da Movistar Team, que tem 5 vitórias lá, e o atual bicampeão mundial Julian Alaphilippe do Quick Step Alpha Vinyl, que tem três edições.

Além disso, o bicampeão do Tour de France, Tadej Pogacar, levou o jogo junto com o vencedor da edição de 2020 da competição belga, Marc Hirschi, em nome da UAE Team Emirates. Claro que houve vários corredores que chegaram com a intenção de vencer a corrida como o inglês Tom Pidcock do Ineos Grenadiers, mas desta vez ele não estava ciente da aposentadoria no meio da competição.

A corrida propôs 202,1 km entre Blegny e Mur de Huy, durante o percurso houve várias pistas das quais vários corredores que eram muito fortes junto com suas equipes aproveitaram. As condições da corrida fizeram com que a tensão nos ciclistas fosse muito alta e alguns caíram, como foi o caso do vencedor colombiano Anacona de Arkea Samsic, que era gregário de Warren Barguil.

Outros pilotos sofreram danos mecânicos, como Remco Evenepoel do Quick Step Alpha Vinyl, Tadej Pogacar da UAE Team Emirates e Michal Kwiatkowski da Ineos Grenadiers. Pouco a pouco, alguns corredores deixaram o jogo clássico enquanto o time foi em frente para a linha de chegada.

As melhores equipes que tiveram truques para lutar pela vitória do dia, puxaram o pacote em um ritmo alto para desgastar seus oponentes enquanto tentavam reduzir o tempo nos ciclistas fugitivos, que estavam mais de um minuto e meio à frente do time de favoritos.

O Cundinamarquis Daniel Martinez da Ineos Grenadiers permaneceu com o grupo principal esperando para detonar uma estratégia com sua equipe, enquanto ajudava Lotto Soudal na busca da fuga.

As cartas foram jogadas a partir do meio do percurso quando parecia que as equipes já estavam determinadas a reduzir a distância com os homens que estavam viajando à frente e pensando em jogar a corrida quase na linha de chegada.

O grande vencedor após um ataque muito forte do belga Dylan Teuns do Bahrain Victorious, que subjugou o espanhol Alejandro Valverde da Movistar Team nos últimos metros até o gol e assim levantar os braços e deixar o veterano corredor murciano em segundo lugar, enquanto o russo Aleksandr Vlasov de Bora ficou em terceiro lugar hansgrohe seguido em 4º lugar pelo campeão mundial Julian Alaphilippe do Quick Step Alpha Vinyl e 5º lugar pelo colombiano Daniel Felipe Martínez da Ineosa 7 segundos atrás do vencedor.

O Cundinamarquis continua a surpreender os torcedores com seu tremendo nível esportivo nesta temporada, na qual ele ganhou muita confiança em si mesmo para ser o líder de um dos melhores times do mundo. Daniel entrou para competir pelo título com os melhores neste tipo de curso, incluindo Tadej Pogacar, que terminou em 12º lugar.

Enquanto isso, Rigoberto Urán, da EF Education EasyPost, entrou na 42ª caixa 51 segundos atrás de Teuns, enquanto o vencedor de Arkea Samsic, Anacona, chegou ao 85º em mais de 3 minutos. O jovem colombiano Jesús David Peña da BikeExchange entrou na 139ª posição mais de 19 minutos atrás do campeão da Flecha Valão, conseguindo terminar sua terceira das cinco competições que ele fez em sua primeira temporada como profissional na Europa.

