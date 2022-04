COVID-19: Perú registrou 180 novas infecções e 11 mortes nas últimas 24 horas

A pandemia de COVID-19 ainda está presente em nosso país, especialmente agora que estamos passando por um terceira onda de contágio devido à presença da variante omicron. De acordo com a Sala de Situação do Ministério da Saúde (Minsa), nas últimas 24 horas, 205 novas infecções foram registradas e 10 compatriotas perdidos suas vidas devido ao coronavírus. Durante esse período, 6.051 pessoas foram testadas em todo o país.

O número de pessoas hospitalizadas sobe para 1.040 por causa do vírus que desencadeou essa pandemia. Destes, 356 estão internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) sendo tratados com ventilação mecânica. Mais de 3 milhões de pessoas estão em isolamento domiciliar desde o início da pandemia, de acordo com o Ministério da Saúde.

Desde março de 2020, mais de 25 milhões de peruanos foram testados para coronavírus, dos quais 3.557.139 foram casos confirmados. 212.676 é o número total, até o momento, de compatriotas que morreram devido ao COVID-19 desde que o vírus foi registrado pela primeira vez em território nacional.

Para impedir infecções, o governo mantém a recomendação de respeitar o distanciamento físico de pelo menos um metro entre as pessoas. Ele exorta a população a lavar constantemente as mãos, usar máscaras que são, de preferência, KN95.

O FUTURO DAS MÁSCARAS

Após dois anos enfrentando a pandemia de COVID-19, as máscaras continuam sendo uma ferramenta para prevenir o contágio entre cidadãos; no entanto, a discussão sobre sua validade ganhou maior atenção nas últimas semanas. “Quando atingirmos 80% da terceira dose, poderemos planejar uma remoção das máscaras. Precisamos que a população exceda 80% da terceira dose para remover a máscara”, foi a declaração mais recente do ministro da Saúde, Jorge López.

O perigo a que parte da população ainda estaria exposta seria um dos motivos para não levantar a obrigatoriedade do uso de máscaras. “É que ainda temos um grupo que poderia estar infectado e com isso, levar a ter altas taxas de pacientes hospitalizados novamente, é a razão pela qual ainda não conseguimos pensar nisso”, acrescentou.

Por sua vez, o Instituto Nacional de Saúde (INS) observou que é importante levar em consideração várias considerações para parar de usar máscaras. O chefe da instituição, Víctor Suárez, ressaltou que, para eliminar o uso obrigatório da máscara em espaços abertos, a cobertura vacinal contra a COVID-19 deve ser aumentada.

“O Chile suspendeu recentemente o uso de máscaras em espaços abertos, mas eles têm cobertura de terceira dose de 85% e cobertura de segunda dose de 91%. Estamos em 49% e avançando, mas com grandes lacunas nas regiões, a cobertura não é homogênea em todo o país, precisamos aumentar isso para poder relaxar certas medidas como o uso de máscaras em espaços abertos com tranquilidade” foi a comparação usada pelo especialista.

Deve-se lembrar que nas últimas semanas o influxo nos centros de vacinação diminuiu e cada vez menos crianças entre 5 e 11 anos estão participando de vacinas para receber qualquer uma de suas doses. Deve-se lembrar que, nesses casos, o apoio dos pais é crucial, pois eles são responsáveis por transferi-los e dar-lhes a autorização necessária para serem vacinados em qualquer um dos centros localizados em várias partes da cidade.

