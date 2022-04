Caso Debanhi Escobar: o que se sabe sobre as buscas do departamento e da empresa de transporte

Debanhi Escobar tentava voltar para casa depois de uma festa, mas seus pais não têm notícias dela desde a madrugada de 9 de abril de 2022, quando o motorista que deveria tirá-la tirou uma foto dela no meio da estrada.

Desde então, as investigações das autoridades e a busca pela família cresceram, que conseguiram acompanhar seus viagem para uma empresa de transporte onde ela foi pega, através de câmeras de segurança, quando ela supostamente estava pedindo ajuda.

No entanto, a pasta do Ministério Público também apontou para outro caminho que os levou à busca de um apartamento onde procuravam pertences da menina de 18 anos, segundo o correspondente David Carrizales, do El Universal.

Foi através do Ministério Público Especializado em Pessoas Desaparecidas que a Unidade Habitacional Condominios Constitución foi acessada, no centro de Monterrey, capital de Nuevo León. A área fica a 17 quilômetros da estrada onde Debanhi estava localizada.

Depois de chegar a um dos apartamentos no térreo, as autoridades tentaram bater na porta, mas acabaram entrando à força em busca de pistas que os levariam à localização de Debanhi Escobar.

De acordo com o correspondente do México David Casas del Sol, haveria relatos e dados nas mãos das autoridades neoleanas, indicando que vários objetos poderiam ser encontrados dentro relacionados ao caso da menina desaparecida.

No entanto, as autoridades não esclareceram os motivos por trás da busca, nem divulgaram os resultados da busca realizada em alguns condomínios bem distantes e, até agora, sem dados que pudessem vinculá-la ao caso.

Horas antes, o pai de Debanhi, Mario Escobar, confessou que o Ministério Público local havia estendido a busca e as linhas de investigação aos condomínios acima mencionados, embora ele acrescentou que dificilmente teria acesso aos resultados de tais inquéritos.

Mario Escobar disse que o Ministério Público tem feito muito trabalho para aprender mais informações que dão certeza de onde encontrar a jovem de Nuevo León. “O Ministério Público fez seu trabalho, foi adiado, esperamos ter uma boa perspectiva sobre o que aconteceu”, disse o pai.

Por outro lado, o El Universal informou que a família de Debanhi conseguiu concordar em inspecionar as instalações da Alcoa Transportes Internacional, com permissão dos responsáveis do complexo onde Debanhi teria pedido ajuda depois de ter sido supostamente abandonado por um taxista.

Essa inspeção, na companhia da Força Civil e Polícia Investigativa, além de binômios, durou mais de 10 horas e não rendeu dados relevantes que pudessem ajudar a encontrar seu paradeiro, segundo o correspondente.

Foi nesta empresa, localizada no quilômetro 15,5 da Rodovia para Nuevo Laredo, muito perto de onde Debanhi foi aparentemente abandonado, foi o O último lugar onde Debanhi foi abandonado foi capaz de localizá-lo graças às câmeras de segurança próximas à área.

De acordo com os últimos relatórios sobre o caso da jovem, diz-se que no sábado, 8 de abril, ela participou de uma festa na companhia de seus amigos. No entanto, as pessoas com quem ele foi acompanhado tiveram diferenças e se separaram. Desde o início da manhã de 9 de abril, não há comunicação com ela.

A jovem embarcou em um táxi para o serviço privado, mas devido ao seu inconveniente ela teria saído do veículo e descido para a pista no quilômetro 15 da estrada para Nuevo Laredo. Uma fotografia dela esperando na rodovia se tornou viral nas redes sociais porque foi o último lugar que ela foi vista antes de desaparecer.

