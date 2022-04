Calendário escolar do SEP: quando começa o fim de semana de abril após as férias da Páscoa

Neste mês da criança, os membros mais jovens da família poderão desfrutar de outro fim de semana prolongado, após as férias da Páscoa, que terminarão na próxima sexta-feira, 22 de abril.

E é que os alunos do nível básico, ou seja, pré-escolar, primário e secundário, tiraram o período de férias da Páscoa desde a última segunda-feira, 11 de abril, concedido todos os anos de acordo com o calendário oficial regido pelo Ministério da Educação Pública (SEP).

Assim, com base nas datas estabelecidas do SEP, os alunos aproveitarão na próxima semana a única ponte do mês de abril.

Alumnos se encuentran actualmente de vacaciones. Foto: Pixabay

Quando a ponte de abril começa?

O fim de semana prolongado deve ser considerado a partir de sexta-feira, 29 de abril, devido à tradicional reunião do Conselho Técnico Escolar (CTE) realizada por gerentes e professores todos os fins de semana. Em seguida, ele se reunirá com sábado, 30 de abril e domingo, 1º de maio.

Outra boa notícia para os menores é que em maio eles terão outra data marcada no calendário como descanso, além de uma ponte.

Quais serão os intervalos para os estudantes em maio?

De acordo com as datas emitidas pelo SEP, os alunos farão uma pausa na próxima quinta-feira, 5 de maio, devido à Batalha de Puebla.

Enquanto a próxima ponte ou fim de semana prolongado em maio será realizada a partir de sexta-feira, 27 de maio, novamente considerada como um descanso pela reunião do Conselho Técnico da Escola.

Além disso, deve-se lembrar que, para o restante do ano letivo atual (2021-2022), os alunos ainda têm alguns dias oficiais de descanso ou datas concedidas por outros motivos. São feriados, ou seja, aqueles que são oferecidos a estudantes e trabalhadores de todo o país em datas específicas, como a celebração do 16 de setembro. Enquanto os dias de folga são concedidos apenas por algumas empresas, como o Dia dos Mortos.

Calendario escolar SEP 2021-2022. Infobae

Quais são as datas de descanso para o resto do ano?

*abril

-Feriados da Páscoa.- (Considerado de segunda-feira 11 de abril a sexta-feira 22 do mesmo mês)

-Sexta-feira 29.- (Conselho CTE)

*Maionese

-Quinta-feira, 5 de maio. - (Batalha de Puebla)

-Sexta-feira 27.- (Reunião CTE)

*Junho

-Sexta-feira 17.- (Download administrativo)

-Sexta-feira 24.- (Conselho CTE)

*Julho

-Sexta-feira, 29 de julho de 2022 começa as férias de verão. Sua conclusão será anunciada até a publicação oficial do próximo calendário escolar 2022-2023 (20 dias de férias).

Deve-se lembrar que o final do ano letivo de 2021-2022 terminará na quinta-feira, 28 de julho. Milhões de crianças estão atualmente tendo aulas presenciais, porque apesar da pandemia de COVID-19, que continua afetando o país, o semáforo de saúde nas entidades é verde, ou seja, há menos pessoas hospitalizadas até o momento e em comparação com alguns dias atrás.

O Ministério da Saúde insistiu que as escolas devem continuar a cumprir os protocolos de saúde na entrada da escola e das salas de aula. Por exemplo, eles terão que oferecer gel antibacteriano a menores antes da admissão e usar uma máscara.

