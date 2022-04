Arley Rodríguez e sua revelação sobre o Universitario: “Houve 2 ou 3 jogadores que não tentaram por medo de estar errados”

Alianza Lima conquistou uma vitória histórica depois de vencer o Universitario de Deportes por 4-1 no chamado clássico do futebol peruano. Foi um resultado avassalador que aumentou a confiança dos 'azuis e brancos' diante do que está chegando até eles. No entanto, Arley Rodriguez revelou que falou com um dos 'cremes' e confessou que a pressão pública influenciou o placar.

“ Quando a partida parou, conversei com um deles e ele me disse que estava com raiva porque tudo o que eles tinham em mente foi entregue a eles. Havia 2 ou 3 jogadores deles que tinham medo de tentar por medo de estar errado, o que o público diria. A partir daí, eles começaram mal. O público pode jogar contra você ou a seu favor. Quando marcamos 2 gols rápidos, o estádio não estava incentivando o mesmo. Houve um total desespero do público e isso foi passado para o campo. Seus rostos estavam sentindo angústia. Nós sentimos isso e brincamos com ele. Nós gostamos e nos divertimos”, disse o jogador de futebol 'whiquiazul' em entrevista à DirecTV Sports Perú.

Ele também se referiu à proposta de jogo que os 'merengues' tinham, a quem os estudaram nos primeiros minutos e sabiam que poderiam causar perigo. “ Encontramos um raro 'U'. Esperávamos mais deles, em sua quadra e com o público. Mas rapidamente percebemos que eles não queriam o controle da festa. Nos primeiros 10 ou 11 minutos, vimos que o time da casa não foi, não olhou para cima, não empurrou, não venceu o split, não ganhou a segunda bola e separados foram um pouco longos. Cayetano sempre foi exposto, a defesa recuou e sabíamos como lê-lo rapidamente. Depois que assumimos o controle da partida e o primeiro gol de Jairo veio, sabíamos que tínhamos algo para machucá-lo. Também vimos que tínhamos muitas maneiras de chegar lá, o que poderia ter sido pior. Conseguimos marcar mais 2 ou 3 gols ”, disse.

E é que apesar do fato de que no início as ações foram divididas, o gol de Jairo Concha desbloqueou a partida em favor da Alianza Lima. Embora o que acabou atingindo o elenco local tenha sido o segundo gol apenas 5 minutos após o primeiro. Imediatamente, os liderados por Carlos Bustos assumiram o controle da bola e a manejaram como quisessem.

No entanto, o Universitario tentou reverter a situação marcando a própria porta de Pablo Míguez após uma brilhante jogada individual de Iván Santillán. Rodríguez pensou que naquela época haveria uma reação do povo Ate, mas não foi o caso. “ Quando ele conseguiu 2-1 com o próprio gol do nosso companheiro de equipe, pensamos que eles iam tomar outra reação mas vimos um 'U' igual, dividido, que sabíamos que poderíamos liquidar a qualquer momento ”, disse.

Alianza Lima fue muy superior a Universitario y le ganó los duelos individuales. | Foto: Liga 1

GOLO DE ARLEY

Embora tenha começado no banco alternativo, o extremo colombiano entrou aos 68 minutos por Cristian Benavente. Apenas 60 segundos depois seu gol veio após uma assistência precisa de Edgar Benitez. “Estamos felizes e felizes. Foi um clássico redondo. É difícil canalizar o que aconteceu. É algo que nunca apagarei da minha mente ou da minha memória. Meu primeiro clássico jogou e depois veio o gol que eu precisava tanto e perguntei a Deus. Depois foi a celebração de que havia o atual campeão. As músicas da Segunda foram ouvidas e assim por diante, mas queríamos dizer a eles que somos o atual campeão, que ninguém vai levá-los embora e em casa estávamos dando um passeio ”, disse o 'cafetero', explicando o motivo da comemoração.

O extremo colombiano do Alianza Lima divulgou alguns detalhes desta partida que terminou em uma derrota a seu favor. | Vídeo: DirecTV Sports Perú

