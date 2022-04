Aldo Miyashiro: Quem é Fiorella Retiz, a mulher ampayada com o apresentador de TV?

O nome de Fiorella Reitz ganhou relevância nas últimas horas desta terça-feira depois de ser o protagonista do ampay com Aldo Miyashiro. Embora ela tenha sido vista na televisão por causa de sua carreira como repórter, é a primeira vez que ela se envolve em um escândalo de entretenimento peruano.

Como pode ser visto em suas redes sociais, ela se considera uma mulher multifacetada e uma amante do futebol. Atualmente, ela trabalha como apresentadora de um programa de tecnologia “Click”, que é transmitido na Movistar TV, Claro TV, Melhor Cabo, entre outros canais. Vale ressaltar que entre seus últimos convidados estava o popular “Chino” Miyashiro.

Também é responsável por alguns segmentos do portal esportivo “Ovación Digital”, que informa sobre o futebol nacional e todos os seus jogos. Além disso, ela se mostra como uma figura e é embaixadora da “BetGana”, uma plataforma de apostas esportivas.

Fiorella Retiz y Aldo Miyashiro en el programa "Click". (Foto: Instagram)

Em 4 de abril, Fiorella Reitz compartilhou com seus mais de 94 mil seguidores no Instagram que ela obteve seu Bacharelado em Jornalismo depois de terminar seu diploma universitário no ano passado.

Durante sua carreira como comunicadora, trabalhou conduzindo programas esportivos e sendo repórter no “Al Sexto Día”. Entre suas últimas publicações, ele não hesitou em compartilhar algumas fotos com o time “La Banda del Chino”, com quem comentou sobre o time de futebol peruano.

Fiorella Reitz é muito ativa nas redes sociais, divulgando suas atividades diárias como repórter do time esportivo Once Machos FC e da Football 7 Super League. Por outro lado, ela não hesita em destacar o amor que tem pelo filho de 6 anos e em postar algumas fotos de suas diferentes viagens que faz ao interior do Perú.

Fiorella Retiz en el programa "La Banda del Chino" en el 2015. (Foto: Instagram)

ELE DESATIVOU COMENTÁRIOS EM SUAS REDES SOCIAIS

Depois que a prévia do ampay de Aldo Miyashiro se espalhou na tarde de 18 de abril, Fiorella Reitz surpreendeu ao desativar comentários de todas as suas redes sociais. Em sua conta oficial no Twitter, pode-se ver que nenhum Tweet pode ser lido.

“Esses Tweets são protegidos. Somente seguidores aprovados podem ver os Twwts de Fiorella Reitz”, disse a rede social a todos aqueles que não são seguidores do repórter.

Foto: Twitter

Ele fez o mesmo em sua conta oficial do Instagram, já que ninguém pode comentar suas postagens. Deve-se notar que esta decisão veio justamente quando Magaly Medina anunciou a promoção do ampay, por isso levantou suspeitas desde o início. Tudo parece indicar que o comunicador não queria receber mensagens de rejeição dos usuários.

Foto: Instagram

Foto: Instagram

