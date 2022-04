A Rússia deu um novo ultimato às tropas que defendiam Mariupol para se render

Imagen de archivo de soldados prorrusos a bordo de un transporte blindado durante el conflicto entre Rusia y Ucrania en las afueras del sureño puerto de Mariúpol, Ucrania. 12 de abril, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko/Archivo

A Rússia deu um novo ultimato às forças ucranianas equipadas na usina metalúrgica Azovstal em Mariupol para depor as armas na quarta-feira, depois de na terça-feira nenhum dos defensores se rendeu dentro de duas horas dadas por Moscou para fazê-lo.

“Apesar da total irresponsabilidade dos oficiais do regime de Kiev, para salvar seu pessoal militar, as Forças Armadas Russas, guiadas por princípios puramente humanos, novamente oferecem aos militantes de batalhões nacionalistas e mercenários que parem o combate e deponham suas armas às 14:00 horas locais (11.00 GMT)”, disse o chefe do Centro de Controle de Defesa Nacional, Coronel General Mikhail Mizintsev.

O coronel geral voltou a garantir que a Rússia garantirá a segurança e a vida daqueles que se renderem esta quarta-feira.

Ele indicou que na terça-feira “às 22h00, horário local (19h00 GMT), ninguém havia chegado ao corredor (humanitário) indicado”.

El Ejército ruso extendió el plazo otorgado a los soldados que resisten en la defensa de la ciudad portuaria para que entreguen sus armas a cambio de la vida via REUTERS

A Rússia atribuiu o fracasso de seu enésimo ultimato dado à última resistência ucraniana na enorme siderúrgica, cercada por tropas russas, ao fato de que “as autoridades de Kiev continuam a enganar seu próprio povo, convencendo-o da alegada ausência de capacidade de evacuação”.

Mizintsev afirma que as tropas ucranianas e o batalhão de Azov que ainda resistem na fábrica, “conscientes do desespero de sua situação, estão prontos para depor as armas, mas apenas por ordem de Kiev, porque na ausência dela, um tribunal militar os aguardaria”.

AS ÚLTIMAS HORAS

O comandante, Sergei Volyna, da 36ª Brigada de Fuzileiros Navais do Exército ucraniano pediu aos líderes mundiais que extraditassem as forças armadas, os mais de 500 feridos e centenas de civis ucranianos de Mariupol porque a situação é difícil no território de Azovstal.

“Este é o nosso chamado para o mundo, pode ser nosso último chamado. Podemos ter apenas alguns dias ou horas restantes. O grupo inimigo é dezenas de vezes maior do que nós, eles têm domínio no ar, na artilharia, em grupos que operam em terra, equipamentos e tanques”, relatou Volyna em um vídeo postado em sua conta no Facebook, conforme relatado pela agência de notícias ucraniana UNIAN.

Nesse sentido, Volyna pediu aos líderes mundiais que apliquem “o procedimento de extradição” e transferissem militares e civis ucranianos para o território de um terceiro estado.

Ele também explicou que, junto com os militares, há mais de 500 soldados feridos e centenas de civis, incluindo mulheres e crianças. “Pedimos segurança no território de um país terceiro”, disse o comandante.

As autoridades locais dizem que milhares de soldados e civis estão presos em Azovstal. Um assessor do gabinete do prefeito de Mariupol disse que 2.000 pessoas, principalmente mulheres e crianças, estão em uma “situação horrível” sem água, comida ou ar fresco.

Embora os russos afirmem controlar Mariupol, o governador regional de Donetsk, Pavlo Kirilenko, refutou e disse à CNN na terça-feira que “existem alguns distritos onde os combates de rua são limitados”.

(Com informações da EFE)

CONTINUE LENDO: