A resposta de Petro e Hernández a Martín Santos se eles reinstalassem a pomba da paz de Botero na Casa de Nariño

Martín Santos, filho do ex-presidente Juan Manuel Santos, perguntou aos candidatos presidenciais se eles chegassem à Casa de Nariño eles colocariam a pomba da paz que Santos tinha de volta à casa presidencial durante sua administração após os acordos de paz com as FARC.

A pomba foi artisticamente trabalhada pelo escultor antioquiano Fernando Botero e entregue exatamente no dia em que os acordos foram assinados, juntamente com uma mensagem de Botero que dizia: “Eu me uno a este processo transcendental de paz na Colômbia”.

Desde então, o monumento está na Casa de Nariño e só foi retirado de lá, segundo Martín Santos, a pedido do atual presidente Iván Duque. Essa foi a pergunta feita pelo filho mais velho dos santos por meio do Twitter:

A essa afirmação, vários seguidores de Martín Santos responderam que foi seu próprio pai quem enviou o pombo para o Museu Nacional, onde ele pode ser visto atualmente: “Vamos ver, seu pai o mudou para o Museu Nacional... por que você quer tirá-lo de lá. Deixe o show”, “Mas Martiiiiin se o pombo está no Museu Nacional desde 4 de agosto de 2018, sua mãe desistiu e tudo mais” e “o atual governo não o retirou... foi entregue ao Museu Nacional mais cedo e está em exibição”, são alguns dos comentários que fizeram a ele.

No entanto, nos comentários, o próprio Martin comentou que “a notificação foi durante o processo de emenda. É por isso que a data de transferência é anterior a 7 de agosto.”

Santos marcou Sergio Fajardo, Federico Gutiérrez, Ingrid Betancourt, Gustavo Petro e Engenheiro Rodolfo Hernández, sendo os dois últimos os que realmente deram uma resposta na rede social.

Do lado de Gustavo Petro, a resposta foi curta, mas clara: “estamos reinstalando”, disse o líder do Pacto Histórico, que sempre concordou com o processo de paz com a guerrilha extinta das FARC.

Enquanto do lado de Rodolfo Hernández sua resposta foi um pouco mais longa, mas para dizer a verdade semelhante à de Petro no Twitter: “Você pode assumir que a pomba da paz de Botero estará na Casa de Nariño, mas a paz não é vai ser um fato de um museu, mas estará vivo em todo o país, no meu governo.”

Nenhum dos outros candidatos respondeu à pergunta de Martin. A corrida para chegar à Casa de Nariño está se tornando cada vez mais intensa para os candidatos que viajam para muitas partes do país para levar suas propostas às comunidades e cidades de mais capitais.

Eles também atendem à mídia sobre questões atuais e apresentam suas propostas e ideias para se tornarem presidentes da república pelos próximos 4 anos. Lembre-se de que as eleições para o primeiro turno presidencial são 29 de maio.

