A guilda de jornalistas de El Salvador foi ao Supremo Tribunal para protestar contra a “reforma da mordaça” que afeta a liberdade de imprensa

Fotografía de archivo en la que se registró al presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), César Fagoaga (d), en San Salvador (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura

A Associação de Jornalistas de El Salvador (APES), juntamente com a organização Cristosal, dirigiu-se à Suprema Corte na terça-feira para tentar reverter um pacote de reformas que, em sua opinião, “criminaliza” a imprensa por reportar sobre gangues, isso como último recurso antes de aparecer para órgãos internacionais.

“É muito importante abrir esse precedente. Nossas expectativas são limitadas, dado que se trata de uma Câmara Constitucional espúria” e “temos que esgotar os órgãos nacionais antes de avançar para outros tipos de organismos internacionais”, disse o presidente da APES, César Castro Fagoaga, em entrevista coletiva.

Ambas as organizações questionam a atual Câmara Constitucional do Supremo Tribunal de Justiça (CSJ), uma vez que foi nomeada irregularmente em maio de 2021 e entre elas estão ex-advogados de altos funcionários e ex-conselheiros do Governo de Nayib Bukele.

No entanto, Castro indicou que é hora de “os magistrados fiscais escolherem de que lado querem estar”.

“É uma boa oportunidade, apesar de estar ajoelhado na Casa Presidencial, para se rebelar e trabalhar de acordo com a Constituição”, disse o jornalista.

Ele acrescentou que essas emendas à Lei de Proibição de Gangues e ao Código Penal, que punem até 15 anos de prisão por “qualquer manifestação” que aluda ao “controle territorial” das quadrilhas, estão gerando dúvidas no sindicato sobre o que pode ser publicado e não sobre o fenômeno das quadrilhas.

Ele destacou que a redação das emendas é “ambígua” e que as declarações dos deputados do partido no poder indicam que “o que eles querem fazer é criminalizar aqueles que estamos denunciando”.

ATAQUES A JORNALISTAS E EXÍLIO

O representante da APES destacou que “toda semana” os jornalistas são atacados por funcionários e “eles estão envolvidos em insultos, insultos”.

“Também não é segredo que haja jornalistas que já saíram do país (...) e é triste que os jornalistas, devido às ameaças, tenham de sair do país”, frisou Castro, lembrando que há pelo menos quatro membros da guilda jornalística que optaram por tal medida.

Sublinhou que as reformas são “ambíguas” e o seu alcance é desconhecido, porque “não é uma questão jurídica, é uma questão política”, uma vez que cabe aos “juízes que respondem ao partido no poder determinar se o que publicamos viola alguma lei ou não”.

Periodistas de El Salvador. Organismos internacionales de derechos humanos han condenado el acoso del presidente Nayib Bukele a los medios y periodistas independientes de su país

“O que pedimos aos jornalistas da APES é que estejamos unidos neste momento e que saibamos que essas reformas são injustas”, acrescentou, enfatizando que “há muita preocupação, há incerteza”.

OS VÍCIOS DA REFORMA

Ruth López, chefe da área de Direito e Justiça Anticorrupção de Cristosal, disse aos jornalistas que uma das irregularidades que, em sua opinião, as reformas possuem é que elas entraram em vigor após sua publicação no Diário Oficial.

Ele indicou que mudanças permanentes, de acordo com a Constituição, devem entrar em vigor 8 dias após sua publicação.

Argumentou que os “fundamentos substantivos” para alegar inconstitucionalidade são que “estão a promover uma limitação absoluta à prática jornalística” e o direito dos cidadãos de serem “devidamente informados”, além de utilizarem “termos jurídicos indeterminados”.

Ele indicou que a reforma, que o sindicato jornalístico descreveu como “mordaça”, viola a Constituição por ser uma “censura prévia”, proibida na Magna Carta.

“De forma alguma viemos proteger os grupos criminosos, mas o direito de todo cidadão ser devidamente informado e de que o exercício jornalístico seja realizado de forma livre”, disse López.

El Congreso de El Salvador

No processo, foi solicitada aos juízes constitucionalistas a providência cautelar para suspender os efeitos da reforma enquanto uma sentença era proferida.

Essas emendas foram feitas no âmbito de um regime de emergência aprovado pela Assembleia Legislativa após uma onda de assassinatos no final de março e que ainda está em vigor.

Além dessa medida extraordinária, o Congresso aprovou, por proposta de Bukele e sem qualquer estudo parlamentar, o endurecimento das penas para membros de quadrilhas e endossou o julgamento de adolescentes quando adultos.

O novo pacote de alterações proíbe os meios de comunicação de “a reprodução e transmissão para a população em geral de mensagens ou comunicações com origem ou alegadamente originárias de tais grupos criminosos, o que poderia causar ansiedade e pânico entre a população”.

Com a iniciativa de Bukele, que ele comparou à luta alemã contra o nazismo, grafites ou “qualquer expressão visual” que “transmita mensagens explícita ou implicitamente” de gangues também foram declarados ilegais.

Essas reformas foram comparadas por defensores dos direitos humanos salvadorenhos e organizações internacionais com a legislação em vigor na Nicarágua e na Venezuela.

(Com informações da EFE)

