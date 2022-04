Vídeo: “Eu não vou a outro xamã”, La Segura descartou que eles estavam fazendo bruxaria

Natalia Ramírez, mais conhecida como La Segura, reapareceu em suas redes sociais com um visual melhor, apesar de ainda apresentar alguns problemas de saúde devido à sua recente intervenção para extrair os biopolímeros que tinha nas nádegas. No entanto, a notícia não é totalmente boa porque o gerador de conteúdo realmente contou em detalhes o que vem acontecendo com ela há sete meses, quando depois de dois dias de limpeza em sua casa ela começou a sentir dores nas costas.

Vale ressaltar que essas dores apareciam esporadicamente de vez em quando devido a dois tiros que ela recebia na coluna por um suposto acerto de contas com o qual na época era parceira romântica de seu ex-namorado.

“... acontece que a dor nunca foi embora porque eu tenho trauma na medula espinhal... porque acontece que minha coluna na época achava que estava inflamada e, em seguida, foi descartada porque, como tal, na ressonância magnética, minha coluna está bem”, disse La Segura.

Segundo ele, naquela época ele passou por inúmeros procedimentos para tentar reduzir a dor e a suposta inflamação que apresentava em sua coluna vertebral, porém, nada estava funcionando para ele, então depois de três meses seus pensamentos ainda estavam focados na dor causada pelos biopolímeros que ele tinha. injetado em seu nádegas.

“... Eu fiz a ressonância glútea e claramente houve uma migração significativa de biopolímeros para a coluna vertebral, então dissemos 'juepucha' para operar em mim, que eles tiram essa porcaria de mim...”, acrescentou a vallecaucana ao seu 'InstStories'.

No início de 2022, os seguidores da influenciadora ficaram surpresos quando ela passou por sua primeira intervenção cirúrgica para extrair a substância perigosa de seu corpo, mas algum tempo depois ela revelou que passou por uma segunda cirurgia devido a complicações com a anterior e alguns meses após o início do processo de recuperação ela revelou que foi submetida a uma segunda cirurgia devido a complicações com a anterior e alguns meses após o processo de recuperação ela revelou que foi submetida a uma segunda cirurgia intoxicada com uma droga.

“... deitada em uma cama porque é uma dor inviável, tive consultas com neurocirurgiões, ortopedistas, com especialista em dor, especialista em coluna, com tantos médicos e especialistas que você possa imaginar”, disse o gerador de conteúdo.

Mas a música não terminou aí, porque um de seus conhecidos deu a entender a possibilidade de o influenciador estar fazendo algum trabalho de bruxaria, então ela garantiu que conhece pessoas que têm coragem de fazer atos tão sombrios contra os outros para prejudicá-los.

“Eu repreendo tudo isso no poderoso nome de Jesus”, disse o Vallecaucana, deixando claro que não atenderá a nenhum tipo de magia negra ou branca porque considera que o único que tem o poder de curá-la completamente é Deus ou a justiça divina.

Sua história detalhou como foi o processo de recuperação de suas duas intervenções para extrair os biopolímeros, intoxicação por drogas e sua visita a um novo neurocirurgião.

Nesta nova consulta, o especialista disse a La Segura que seu desconforto era devido a uma condição chamada “sacroileíte”, que consiste na inflamação de uma ou ambas as articulações sacroilíacas. Por esse motivo, o vallecaucana fica muito intrigado, porque neste momento ainda não entende se foram os biopolímeros que realmente afetavam sua saúde ou que levaram a outros problemas.

“... eles me mandaram ao ortopedista, dois dias depois ele verificou todos os pontos de gatilho, a ressonância magnética, mas ele não me disse que eu tinha sacroilíte, mas tendo em vista a fraqueza muscular de todo o meu corpo, porque por nove anos eu parei de fazer terapia, ele concluiu que era uma ruptura do ligamento”, disse La Segura.

Diante do diagnóstico dado pelo ortopedista, ele a convocou novamente no dia seguinte para realizar um bloqueio na área do corpo que estava envolvida; ela compareceu à consulta com toda a descrença do caso, assegurando que outros processos semelhantes já haviam sido realizados, com a surpresa de que desta vez serviu para acalmar a dor que vinha sofrendo há mais de sete meses.

“... me ajudou muito, a dor era muito inviável e embora neste momento eu não possa fazer tudo o que fiz antes, se isso me ajudou a controlar a dor, eu sinto a dor mas anestesiada”, concluiu o influenciador.

