Um dos processos contra Jeanine Áñez ocorrerá sob a figura de julgamento de responsabilidades

Um tribunal boliviano decidiu na segunda-feira que um dos processos contra a ex-presidente interina da Bolívia Jeanine Áñez ocorrerá sob a figura de julgamento de responsabilidade e não por meios comuns, como inicialmente proposto.

O caso que está sendo transferido para a jurisdição especial que agora deve ser considerada no Parlamento está relacionado a uma nomeação que Áñez fez na Bolivian Food Company (EBA) durante sua administração em 2020.

Em declarações à EFE, a advogada Norka Cuéllar, uma das representantes do ex-presidente, assegurou que a Quarta Câmara Criminal de La Paz “restaurou o Estado de Direito neste processo” uma vez que o Ministério Público solicitou que o caso fosse mantido através de canais ordinários.

Cuéllar explicou que a defesa do ex-chefe de Estado “nunca procurou a impunidade, mas sim ser processada no caminho estabelecido para os ex-presidentes” do país, e é por isso que o processo passa agora para o Legislativo.

O que é apropriado é que o Parlamento tome o caso que deve ser aprovado antecipadamente por dois terços dos votos, ou seja, com o consentimento da oposição, uma vez que o Movimento para o Socialismo (MAS), no poder, não tem o suficiente para dar lugar a esse julgamento.

O procedimento também estipula que esse processo seja encaminhado ao Gabinete do Procurador-Geral e ao Supremo Tribunal de Justiça do país, que terá que prosseguir com o caso no nível legislativo.

No Parlamento há também outros casos contra o ex-presidente interino, sendo o mais importante o indiciamento das mortes de mais de vinte civis nos chamados massacres de Sacaba e Senkata em 2019.

A resolução emanou na segunda-feira, quando foi realizada uma nova audiência sobre o julgamento ordinário do caso “golpe de Estado II” em que Áñez é acusado de crimes como violação de deveres e resoluções contra a Constituição.

Áñez está detido desde março de 2021, inicialmente acusado de terrorismo, sedição e conspiração no caso “golpe de Estado I”, que primeiro ordenou quatro meses de prisão preventiva e depois os estendeu para seis meses.

Em seguida, foi aberto o processo de “golpe de Estado II”, que serviu para estender sua detenção por um período de tempo semelhante.

Este último caso baseia-se na acusação do Governo e do MAS que estabelece que Áñez, na sequência da renúncia do então presidente Evo Morales, do seu vice-presidente e dos chefes do Senado e da Câmara dos Deputados, assumiu ilegalmente a presidência do país.

Por sua vez, a defesa de Áñez garante que no final de 2019 houve um vácuo de poder devido à renúncia de toda a linha de sucessão e que aderiu aos procedimentos da Constituição.

