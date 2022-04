Segob não considera um esquema de quarta dose contra COVID-19, mas pode ser aplicado a qualquer pessoa que o necessite

Vacunación contra Covid-19 en la Alcaldía Cuauhtémoc para población de 50 a 50 años en la Escuela Primaria Benito Juárez. Ciudad de México, mayo 11, 2021. Foto: Karina Hernández/Infobae

O subsecretário de Saúde, Hugo López Gatell, anunciou que a política de vacinação implementada pelo governo para combater a pandemia de COVID-19 não prevê um esquema de vacinação de quarta dose; no entanto, pode ser aplicado a qualquer pessoa que o solicite por orientação médica.

“Devido às recomendações médicas, há pessoas que são ordenadas a ter uma dose adicional que representaria a quarta dose”, explicou o funcionário em 19 de abril, durante a conferência da manhã.

Recorde-se que no início de abril, o diretor do ISSSTE, Pedro Zenteno Santaella, anunciou que este mês será o último a ser vacinado contra a COVID-19, pelo que apelou às pessoas que ainda não têm o esquema vacinal completo (que inclui três doses do imunológico) para receber o biológico.

Em uma mensagem postada em sua página no Facebook, o funcionário disse que realizou uma reunião com o presidente Andrés Manuel López Obrador na qual a situação pandêmica no país foi abordada. “Praticamente saímos do assunto com uma incidência muito menor”, disse.

Con tales cifras se acumularon 5 millones 727 mil 832 contagios y 323 mil 949 defunciones totales causadas por el SARS-CoV-2 a nivel nacional. (FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM) Moisés Pablo

O Ministério da Saúde (SSA), por meio do comunicado técnico diário, informou que até segunda-feira, 18 de abril, 5 mortes e 164 novos casos de COVID-19 foram registrados no país nas últimas 24 horas.

Com esses números, 5.727.832 infecções e 323.949 mortes totais causadas pelo SARS-CoV-2 foram acumuladas nacionalmente. Além do exposto, foram notificados 687.829 casos suspeitos, 9.301.642 negativos, 4.058 bens estimados e 15.717.303 pessoas estudadas desde o início da contingência sanitária.

De acordo com os dados demográficos da epidemia, os casos confirmados mostram predominância em mulheres com 52,1%. Enquanto isso, a idade média geral é de 38 anos.

Também observou que Baja California Sur e Cidade do México são as entidades com o maior número estimado de casos ativos (com data de início dos últimos 14 dias devido ao índice de positividade, por entidade e semana epidemiológica). Em todo o país, estima-se que existam 3.719 infecções desse tipo.

Foto: EFE/Alejandro Prieto EFE

Embora a alta cobertura nacional tenha sido alcançada na população prioritária com a aplicação de medicamentos imunológicos, o governo agora enfrenta o dia da vacinação para meninas e meninos, que deve começar em maio deste ano.

Deve-se notar que foi o próprio presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que anunciou na manhã de 13 de abril na conferência da manhã, que a aplicação da vacina a meninos e meninas provavelmente começará a partir de maio.

No entanto, dadas as alegações de que não há doses suficientes para a aplicação e demanda completas da população infantil, a medida pode ser prolongada.

Em 19 de abril, o subsecretário de Saúde, López Gatell, anunciou que, apesar do investimento de 78 milhões de dólares, o mecanismo COVAX da Organização das Nações Unidas (ONU) ainda não ofereceu vacinas pediátricas para serem compradas e enviadas.

Segundo dados oficiais, até agora mais de 79 milhões de pessoas têm um esquema completo de vacinação contra a COVID-19, ou seja, 93% das que receberam o biológico; e seis milhões 160 mil 298 iniciaram o esquema, o que equivale a 7%.

CONTINUE LENDO: