Premier Aníbal Torres anuncia a possível recomposição do gabinete

As várias crises que o governo de Pedro Castillo teve que enfrentar forçaram um debate sobre a possibilidade de um novo gabinete. Nas últimas semanas tem havido especulações sobre essa possibilidade, mas não foi até segunda-feira à noite que o presidente do Conselho de Ministros, Aníbal Torres, apontou que existe a possibilidade de o seu grupo de trabalho ver mudanças.

“Muito em breve o presidente anunciará as mudanças que estão passando por um novo gabinete e um premier que não depende mais do partido Peru-Libre ou grupos em torno do presidente Castillo, isso é muito claro”, disse a declaração do cardeal e arcebispo de Huancayo, Pedro Barreto, há cinco dias. No entanto, Aníbal Torres simplesmente deixou em aberto a possibilidade de que mudanças possam ocorrer. “Ok, o gabinete pode ser recomposto”, disse ele de Cusco, uma área onde o desemprego foi registrado após a alta de preços.

Há pouco mais de uma semana, em 11 de abril, Aníbal Torres havia descartado a possibilidade de sua saída e chegou a descrever o grupo de trabalho que lidera como sólido. “Eu informo que não apresentei minha renúncia, o gabinete é muito sólido. Estou muito feliz com essa equipe que vem trabalhando para o bem do país”, disse ele à imprensa, pois houve protestos e pedidos de demissão de membros do Executivo pela população.

Uma possível mudança no gabinete foi um mal-entendido e não uma discussão dentro do Executivo. O conselheiro do presidente Pedro Castillo, Daniel Salaverry, anunciou que a entrada de novos membros no PCM seria um fato; no entanto, o Ministro da Justiça e Direitos Humanos negou isso. “Quem aconselha e aconselha o presidente são os ministros. Daniel Salaverry deu uma opinião isolada de que eu particularmente não compartilho e nós não compartilhamos”, disse.

Daniel Salaverry ha sido nombrado consejero presidencial. | Foto: Andina

“O presidente Pedro Castillo e o Conselho de Ministros é quem lidera o país e toma as decisões. Não acho que a interferência política de outros atores políticos seja permitida com a manipulação de dizer que é o governo de todos os peruanos (...) muitos políticos dizem e dizem, mas não foi uma proposta ou consenso do Conselho de Ministros em vez de gabinete”, acrescentou Chero.

DECLARAÇÕES POLÊ

Durante sua visita a Huancayo para deter a crise na área, o primeiro-ministro Aníbal Torres foi criticado depois de usar o nome de Adolfo Hitler como exemplo de superação de uma nação. Agora, de Cusco, o presidente do Conselho de Ministros mencionou novamente o genocídio lembrado, observando que sua declaração não foi bem compreendida. “Dei como exemplo o caso de Adolf Hitler, que encheu a Alemanha de canais de comunicação. E a ignorância no Perú foi negar isso, para dizer que eu lisonjei Adolf Hitler. Depois deixei eles conversarem por alguns dias”, disse.

Aníbal Torres diz que há muito a aprender com Karl Marx e fala sobre Hitler novamente | VÍDEO: Canal N

Desejando esclarecer sua menção, ele refletiu sobre a dualidade do ser humano. “O fato de eu dizer que não existe um ser humano absolutamente bom ou absolutamente ruim, que o mais maligno também pode fazer boas obras, não significa que eu esteja exaltando o maligno. Porque nessa mesma conferência eu também disse que essas pessoas são julgadas por atos malignos”, acrescentou.

Além disso, ele se referiu a Karl Marx como uma fonte de aprendizado. “Esse era o sonho de Karl Marx, ele estava errado. Isso é impossível. Mas com isso não quero dizer que ele estava errado sobre tudo. Porque há muito a aprender com Karl Marx e com os ultraliberais. Você tem que aprender as coisas boas”, disse ele da histórica região de Cusco.

CONTINUE LENDO