Pepe Aguilar fugiu da imprensa para não mencionar Angela Aguilar e Gussy Lau

Pepe Aguilar se apresentou na Feira Nacional de Palenque, em San Marcos, cantando vários sucessos de sua carreira, como For Women Like You e You Forgot What You Promised. Ao contrário de outros shows, desta vez o cantor escapou da mídia que o esperava no final do show.

A van do artista foi pega saindo rápida e completamente ignorando os pedidos da mídia para fazer uma declaração. No vídeo um repórter é visto perseguindo o carro e gritando “Pepe boa noite, Pepe”, o cantor não parou em nenhum momento.

Esta é a primeira vez que o intérprete de Miedo se aposenta sem dar declarações, embora tenha estado recentemente fora do país com sua família, devido à polêmica que provocou o vazamento de algumas fotografias em que Ángela Aguilar aparece se beijando com o compositor Gussy Lau, que tem 15 anos anos mais velho que ela.

Ángela y Pepe Aguilar juntos en presentación. Instagram: pepeaguilar_oficial | angela_aguilaroficial

Foi no sábado, 9 de abril, quando a família Aguilar compartilhou através das redes sociais que estavam viajando e seu destino era ir a Paris, já que a divulgação de rumores sobre o suposto romance havia se tornado um grande escândalo.

Em um vídeo em sua conta no Instagram, Ángela Aguilar disse estar triste e decepcionada.

Sobre a polêmica, o cantor de Sinaloan Gussy Lau confirmou que as imagens eram reais e que ele tinha um relacionamento com o jovem cantor.

Ele disse que era algo que eles queriam manter privado, mas veio à tona por um de seus conhecidos. Em uma transmissão no Instagram ele confessou: “Um amigo meu fez uma captura de tela. Sim, a verdade me machuca porque eu tinha parentes lá, não sei se ele é primo, ele é canijo.”

É possível que a relação entre os dois já tenha terminado, devido a uma recente declaração do cantor José Manuel Figuero para, que afirmou que “ele amava o casal e que ele se tornou um casal diferente”, ele disse isso por causa de sua proximidade com Gussy.

Ángela Aguilar y Gussy Lau aparecieron muy cercanos en las imágenes dadas a conocer en Twitter (Foto: Twitter)

Por sua vez, a cantora mexicana decidiu dar uma ficha limpa a essa situação, enviando várias fotografias com sua mãe Aneliz Álvarez. Da mesma forma, Pepe Aguilar compartilhou várias fotografias de sua viagem a Paris junto com Angela.

Nas últimas postagens na conta do Instagram do cantor, você pode ver algumas fotos do show da Feira Nacional de San Marcos em Aguascalientes, bem como um vídeo dos bastidores antes e durante o show de sábado.

A descrição diz o seguinte: “Infinito obrigado por preencher o @palenqueaguascalientes!! , que foi bom estar de volta ao @fnsm_oficial, até 6 de maio com #JaripeoSinFronteras no Monumental.” Portanto, Aguilar não emitiu e aparentemente não emitirá nenhuma declaração sobre a recente polêmica envolvendo sua família.

