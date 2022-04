Patricia Chirinos não considera que mudança de gabinete seja positiva para o país

As várias crises que o Perú enfrenta hoje levaram ao estudo de várias possibilidades para encontrar uma saída. Existem vários cenários que surgem; entre eles, a recomposição do gabinete atualmente presidido por Aníbal Torres. No entanto, a oposição não saúda a saída do primeiro-ministro. Por sua vez, a integrante da bancada Avanza País, Patricia Chirinos, considerou que essa medida não seria a melhor coisa para a nação.

“Já estabeleci minha posição, não acho que nenhuma mudança de gabinete signifique uma mudança positiva para o país. Essa seria a quinta vez. Vimos que cada eleição do presidente é para pior”, disse em conversa com a RPP Noticias. Ele também destacou que o atual grupo liderado por Aníbal Torres é formado por pessoas que não representam todos os setores do país e garantiu que não são pessoas adequadas.

Patricio Chirinos, a deputada que promoveu a primeira tentativa de vaga contra Pedro Castillo, garantiu que sua saída seria a medida certa para a vice-presidente Dina Boluarte assumir um cargo político de topo. O membro do Avanza Pais disse que Boluarte está “mais preparado” e tem “mais julgamento” para liderar as rédeas do país e convocar um gabinete que reflita a população.

“Não vai significar como uma fada madrinha que as coisas vão mudar de um dia para o outro, mas pelo menos, e não é que eu esteja do lado da senhora Dina Boluarte, seria um mecanismo constitucional para ela continuar com essa administração e esse mandato”, acrescentou o parlamentar.

VOZ OFICIALISTA

Apesar de várias questões sobre gestão de crises e declarações de Aníbal Torres, o deputado Alex Paredes garantiu que o premier não deve se afastar. “Não acho que estou nessa condição (de deixar o cargo), não vejo que haja coisas inadequadas que mereçam ser mudadas. O comentário (sobre Hitler) não me pareceu pertinente, já está indignado, mas se você me perguntar se esse fato seria suficiente para eles mudarem, acho que não”, disse ao Canal N.

Alex Paredes, congresista de Perú Libre. | Foto: Marco Cotrina/LR

Sobre possíveis mudanças no gabinete após as declarações do cardeal Pedro Barreto, o parlamentar disse que não tem informações para confirmar esse cenário. “Na semana passada ouvimos informações sobre a mudança de gabinete, houve a presença de Pedro Barreto e Max Hernández, há algumas coisas que serão feitas no sentido de mudar o gabinete, mas desde que saímos de Arequipa os membros da bancada não conversaram com o presidente, então não podemos dar informações precisas”, acrescentou.

Na noite de 18 de abril, o presidente do Conselho de Ministros, Aníbal Torres, referiu-se pela primeira vez a mudanças no seu grupo de trabalho, mas deixou-a em cima da mesa como possibilidade. “Tudo bem, o gabinete pode ser recomposto”, disse ele de Cusco, área onde o desemprego foi registrado após a alta de preços.

Há pouco mais de uma semana, em 11 de abril, Aníbal Torres havia descartado a possibilidade de sua saída e chegou a descrever o grupo de trabalho que lidera como sólido. “Eu informo que não apresentei minha renúncia, o gabinete é muito sólido. Estou muito feliz com essa equipe que vem trabalhando para o bem do país”, disse ele à imprensa, pois houve protestos e pedidos de demissão de membros do Executivo pela população.

