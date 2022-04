Pasta de curry, um clássico que também pode ser preparado em casa

ILUSTRACIÓN - La pasta de curry casera tiene un sabor especialmente fresco y aromático. Foto: Franziska Gabbert/dpa

A pasta de curry aperfeiçoa a culinária asiática e dá à comida a quantidade certa de tempero. E nem sempre precisa ser comprado em uma loja, mas também pode ser preparado em casa. A escolha da pimenta malagueta determinará o grau de tempero e aroma. Os ingredientes para esta cozinha tailandesa clássica também podem ser encontrados sem esforço no supermercado. De acordo com o Centro Federal de Nutrição da Alemanha (BZFe), esta receita requer pimenta, cominho ou coentro, chalotas, alho, cedro e gengibre. Levemente torrado e esmagado com um almofariz, forma um creme espesso que pode ser mantido por cerca de uma semana, de acordo com estimativas do BZFe. Quem se atreve a fazer cócegas no paladar, deve usar pimenta verde tailandesa. Junto com chalotas, alho, manjericão e gengibre tailandês, é produzida uma forte pasta de curry verde (Kaeng Khiao Wan). Enquanto isso, algo mais suave é a pasta de curry vermelho (Kaeng Phet), que é feita de acordo com pimentões vermelhos e geralmente contém coentro e cedro. Por sua vez, a pasta de curry amarelo (Kaeng Kari) é ideal para todos aqueles que são sensíveis ao tempero, mas que não querem desistir da comida asiática de qualquer maneira. O sabor típico é obtido através de pimentões vermelhos secos e açafrão, que dão cor à massa, além de canela, cravo e noz-moscada.



