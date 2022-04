O FMI estima que a economia russa se contrairá 8,5 por cento em 2022 e a economia ucraniana em 35 por cento.

FILE PHOTO: Customers queue in IKEA store, in Moscow, Russia, March 3, 2022. REUTERS/Staff/File Photo

O Produto Interno Bruto (PIB) da Rússia, sob sanções maciças desde o início da invasão no final de fevereiro, contrairá 8,5% este ano, e o da Ucrânia em 35%, de acordo com as últimas previsões econômicas do FMI divulgadas na terça-feira.

Esses números representam respectivamente 11,3 e 38,5 pontos percentuais a menos do que nas previsões de janeiro que deram à Rússia um crescimento de 2,8% e à Ucrânia 3,5% em 2022.

O FMI enfatiza a incerteza sobre as projeções para a Ucrânia porque “é impossível obter dados precisos sobre os danos causados à economia”. Mas diante de danos maciços à infraestrutura e milhões de pessoas deslocadas, a organização alerta que a contração será “muito forte”.

“Mesmo que a guerra acabasse logo, a perda de vidas, a destruição do capital físico e a fuga dos cidadãos dificultariam muito a atividade econômica por muitos anos”, alertaram os autores do relatório.

Quanto à Rússia, “as sanções comerciais e financeiras, incluindo a exclusão de alguns bancos russos do sistema de pagamentos internacionais Swift e a proibição de acesso a ativos do banco central, terão um grande impacto na economia russa”, dizem.

Depois de cair 60%, o rublo voltou a níveis próximos aos anteriores à invasão.

Mas a saída de empresas estrangeiras da Rússia afeta muitos setores, como aeronáutica e transporte aéreo, finanças, setor de TI e agricultura.

“Portanto, as perspectivas permanecem sombrias”, estima o FMI.

Além disso, uma perda de confiança dos investidores levará a uma queda significativa no investimento e consumo privado, que só pode ser “parcialmente compensado por despesas orçamentárias”.

Como resultado, o Fundo prevê uma forte contração da economia russa em 2022 e um novo declínio no PIB de cerca de 2,3% em 2023.

O FMI alerta que o impacto poderia ser maior se algumas economias, como a da Alemanha, se “desconectassem” da energia russa. A Alemanha importa uma grande quantidade de gás, carvão e petróleo russos.

A instituição não faz previsões para 2023 para a Ucrânia dado o grau de incerteza.

