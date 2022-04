O amigo de Debanhi Escobar procederá legalmente diante de ameaças e difamação: “Eu não participei daquela festa”

O caso do desaparecimento de Debanhi Escobar chocou o estado de Nuevo León e todo o país pela forma como os acontecimentos aconteceram e as inconsistências apresentadas nas declarações dos amigos do jovem de 18 anos. Mais de 10 dias desde que foi vista pela última vez, uma de suas amigas pediu para parar com as ameaças contra ela, bem como as mensagens de ódio e difamação de que foi acusada.

Por meio de uma postagem no Facebook, Yatziri Briones relatou que apesar de ter tido um vínculo amigável com a jovem, eles não coincidiam mais e que nem ela havia participado da festa onde Debanhi teria sido abandonada por seu grupo de amigos. Ele também anexou capturas de tela das ameaças que recebeu de pessoas que acompanharam meticulosamente o caso.

“Debanhi é minha amiga, no entanto, eu não concordava mais com ela e muito menos participava daquela festa. Meu nome foi confundido com um dos amigos que compareceu a essa festa e, por isso, recebi ataques constantes nos últimos dias. Como todo mundo, quero que apareça o mais rápido possível”, postou Yatiziri Briones em sua conta no Facebook.

La amiga de Debanhi informó que tomará acciones legales en contra de quien siga atacándola y difamándola (Foto: Facebook / Yatziri Briones)

Diante dos constantes ataques, Yatziri Briones compartilhou que teme por sua integridade e que, a esse respeito, procederá a uma ação legal por difamação e assédio, pois considera injusto ser atacada sem saber a verdade.

Da mesma forma, convidou qualquer pessoa que acompanhe o caso do desaparecimento de Debanhi a se informar bem antes de julgar e compartilhar informações falsas, uma vez que não conhece o danos que eles podem causar.

Desde o dia de seu desaparecimento, a conta de Debanhi Escobar no Instagram foi gerenciada por seus parentes para divulgar o progresso na investigação, bem como para pedir novos pesquise dias e peça a divulgação dos mesmos. Em relação à declaração de Yatziri Briones, a família confirmou que ela não estava na festa onde Debanhi foi vista pela última vez, então pediram para parar de assediá-la.

Familiares de Debanhi Escobar pidieron parar los ataques en contra de la joven Yatziri Briones (Foto: Captura de pantalla Facebook)

Na sexta-feira, 8 de abril, Debanhi Escobar saiu para se divertir em uma festa no bairro de Nueva Castilla, no município de Escobedo, Nuevo León, junto com três de seus amigos: Ivonne, Alejandra e Jessari. De acordo com os depoimentos, Susana deixou o local sozinha na madrugada de 9 de abril, já que seus amigos haviam saído mais cedo. Depois disso, seu paradeiro foi declarado desconhecido, então a busca pela menina de 18 anos começou imediatamente.

Seis dias após o seu desaparecimento, em 16 de Abril foi revelado que, na sequência de suspeitas de familiares e amigos, as declarações dos amigos que acompanhavam Susana tinham sido postas em causa, uma vez que as jovens mudaram a declaração que tinham dado no início do inquéritos.

Andrea Escobar, prima da menina, terminou de interromper a narrativa de Ivonne, Alejandra e Jessari, que em primeira instância alegaram que pretendiam fazer uma “piada” com Debanhi, abandonando-a na Quinta onde haviam participado da festa. Pouco depois, no entanto, a história mudou quando as jovens alegaram que Debanhi havia se comportado agressivamente, então elas saíram antes da reunião. Eles mandaram um motorista, mas por motivos - ainda não esclarecidos - ele acabou deixando-a sozinha na estrada.

Familiares y autoridades buscan a la joven de 18 años Debanhi Susana, desaparecida en Nuevo León (Foto: Comisión Local de Búsqueda de Personas )

A Procuradoria Geral do Estado de Nuevo León (FGE) continua as investigações relevantes para determinar o paradeiro de Debanhi Escobar, no entanto, o caso causou grande indignação entre os cidadãos do país, então os usuários nas redes sociais pesquisaram as contas dos amigos da jovem para agredi-los e culpar eles por seu desaparecimento.

Vale ressaltar que a revitimização dos amigos de Debanhi distorceu o verdadeiro problema em seu desaparecimento, sob a premissa de que diariamente e em diferentes contextos, as mulheres no México continuam desaparecendo. Embora a irmandade entre amigos seja importante para se manter seguro, uma mulher deve poder andar sozinha nas ruas sem medo de desaparecer ou simplesmente não poder voltar para suas casas.

Debanhi Escobar ainda está desaparecida, mas a esperança que sua família e amigos têm de encontrá-la permanece intacta, ainda mais agora que os vídeos da estrada para Nuevo Laredo revelaram que a jovem pediu ajuda a uma empresa de transporte de mercadorias chamada Alcoa, lugar em que entrou seu próprio pé, mas ela nunca foi pega saindo. As autoridades vão concentrar as investigações naquele local, já que foi o último lugar em que ela foi vista.

