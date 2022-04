No dia em que a AMLO assegurou que “a nacionalização não é necessária” do lítio

CIUDAD DE MÉXICO, 18ABRIL2022.- Andes Manuel López Obrador, Presidente de México, y Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Profeco, encabezaron la mañanera, en Palacio Nacional. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

Em vista da aprovação do decreto que altera vários artigos da Lei de Mineração, vários opositores do governo da Quarta Transformação de Andrés Manuel foram López Obrador (AMLO) que se manifestou contra, após sua vitória por não deixar de lado a Reforma Elétrica.

Os críticos chegaram a apontar que a nacionalização do lítio não era mais necessária, como é bastante claro na Constituição, enquanto muitos outros resgataram a opinião que López Obrador tinha há alguns anos sobre a questão da nacionalização das minas de lítio.

O vídeo foi resgatado da conferência matinal da AMLO realizada em 26 de junho de 2020, realizada nas terras da cidade de Morelia, no estado de Michoacán. Entre outras questões, o presidente foi questionado sobre a exploração do lítio.

Ele foi acompanhado na reunião pelo então governador Silvano Aureoles, o então secretário de Segurança e Proteção ao Cidadão, Alfonso Durazo, bem como os chefes de Sedena e Marina, Luis Crescencio Sandoval e José Rafael Ojeda.

AMLO aseguró que pediría indagar los contratos de concesión del litio REUTERS/Enrique Marcarián REUTERS

A pergunta, de acordo com o vídeo da conferência e a versão estenográfica dela, veio do repórter Hans Salazar. O jornalista questionou as minas de lítio que estão sendo exploradas em Sonora, que podem se tornar as maiores do país.

Ele também lembrou que “o secretário de Semarnat para o Meio Ambiente, Víctor Toledo, comentou que a questão deve ser revista porque, como foi dito, essas minas com grande potencial de lítio seriam nacionalizadas”.

Ele então pediu ao presidente para dar sua posição sobre o assunto, já que provavelmente as corporações transnacionais mais poderosas logo mostrariam interesse em ser as vencedoras do sítio arqueológico.

A resposta do presidente do México foi direta ao ponto: “Olha, a nacionalização não é necessária porque, de acordo com a Constituição, o artigo 27 estabelece o domínio da nação sobre os recursos naturais que estão no solo e no subsolo”.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, se apegó al artículo 27 constitucional FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM Galo Cañas

Ele alertou que, para a exploração deles, já existe um mecanismo que é responsável pela concessão de contratos e concessões no caso da mineração.

No entanto, ele garantiu que pediria à secretária de Economia, Tatiana Clouthier, e ao próprio Víctor Manuel Toledo mais informações sobre as condições em que tais contratos são entregues.

“É por isso que existe um mecanismo para a entrega de contratos e concessões no caso da mineração. Seria necessário ver em que condições esses contratos e concessões seriam entregues. Isso é o que eu poderia responder”, respondeu o presidente mexicano.

Vamos pedir mais informações ao Secretário de Economia, que é quem está lidando com este caso de mineração, e também de Victor Manuel Toledo, do Meio Ambiente.

Diputados aprobaron las reformas de AMLO a la Ley Minera Foto: REUTERS / Jean Luis Arce REUTERS

O artigo 27 mencionado pelo Presidente do México, emendado em janeiro de 1960, ditava: “A Nação é responsável pelo domínio direto de todos os recursos naturais da plataforma continental e subaquática tomadas das ilhas.”

Entre outros, o artigo inclui “todos os minerais ou substâncias que, em veias, mantos, massas ou depósitos, constituem depósitos cuja natureza é diferente dos componentes da terra”.

Como exemplo, eles nomeiam depósitos de pedras preciosas, produtos derivados da decomposição de rochas, obras subterrâneas, combustíveis minerais sólidos, até petróleo, entre outros.

Além disso, ele destacou que a exploração, uso ou uso desses recursos por pessoas físicas ou jurídicas só pode ser realizada por meio de concessões que serão aprovadas pelo Executivo Federal.

