“Nem tudo é culpa dos adversários”: John Ackerman pediu autocrítica a Morena

A derrota da Quarta Transformação (Q4) na Câmara dos Deputados devido à rejeição da Reforma Elétrica caiu profundamente dentro do Movimento Nacional de Regeneração (Morena), situação que destacou as brigas que já vinham ocorrendo há alguns meses entre seus membros.

John Ackerman tem sido um forte crítico das ações desse movimento político, apesar de ser militante. Seu principal deles é Mario Delgado Carrillo, líder nacional do partido da cereja, a quem denunciou publicamente em várias ocasiões por usar essa organização a seu favor e sem ouvir as bases e os fundadores.

Antes de encerrar a votação na câmara baixa, o escritor culpou o líder morenista pela possível derrota, que foi cumprida. Agora, 24 horas depois, ele pediu autocrítica dentro do movimento para perceber que os culpados não são apenas os adversários, mas também eles mesmos.

“Não é tudo culpa de adversários externos, traidores do PRIANRDMC, mídia vendida à oligarquia ou falsos democratas que chefiam as autoridades eleitorais. Nós, morenistas, também somos os culpados”, escreveu Ackerman em sua coluna no jornal La Jornada.

La derrota en la Reforma Eléctrica abrió más las rencillas dentro del movimiento (Foto: REUTERS/Luis Cortés) REUTERS

Um dos primeiros contratempos foi a Revogação do Mandato, que, embora no final tenha conquistado mais de 15 milhões de votos, não chamou o mesmo número de pessoas que em 2018, quando Andrés Manuel López Obrador (AMLO), apontou o acadêmico da UNAM, “estava em uma situação muito menos favorável do que é hoje”.

Naquela época, superou muitos obstáculos, como conselheiros eleitorais, jornalistas “chayoteros” e um pequeno partido que recebia apenas 10% do financiamento eleitoral público. Agora, em um cenário completamente diferente, com uma taxa de aprovação de pelo menos 65 por cento e o partido político mais decisivo do país não conseguiu coletar nem 20% dos cadernos eleitorais.

“As pesquisas deveriam ter transbordado em favor do presidente. Mas aconteceu exatamente o oposto. Em vez de aumentar a votação, ela foi reduzida pela metade. Em 2018, 30 milhões de cidadãos pagaram por López Obrador, mas em 2022 apenas 15 milhões”, disse Ackerman.

Sua esperança de melhoria durante a votação da Reforma da Eletricidade foi alta, pois lembrou que, durante o primeiro semestre do mandato de seis anos, López Obrador conseguiu aprovar 18 reformas constitucionais, uma série que foi quebrada no último domingo, 17 de abril, por “um pequeno grupo de deputados do PRIANRDMC servindo transnacional corporações”.

Mario Delgado es para Ackerman el mayor responsable de la soledad de AMLO (Foto: Morena)

No entanto, ele também apontou que os membros do bloco governante (Morena e seus aliados) devem reconhecer que não estariam nessa situação se não fosse pelo fraco desempenho nas eleições de junho passado, quando mais de 50 assentos foram perdidos na Câmara dos Deputados.

A culpa por essa situação, disse ele, não é López Obrador, mas seus operadores políticos, a quem responsabilizou por não conseguir converter a popularidade do presidente em votos. Esse “abandono” de Tabasqueño foi provocado, disse ele, por Mario Delgado e seu “excesso de confiança em seus exércitos mercenários”, que privilegiaram “gafanhotos” políticos em vez das bases do movimento.

Para a fortuna de Morena, Ackerman disse que nos últimos meses houve um ambiente generalizado entre os “morenoistas mais autênticos” para resgatar o movimento. Esse sucesso foi totalmente observado na Convenção Nacional Morenista, que rotulou como “a última chance de reviver a festa”.

“O futuro da Quarta Transformação dependerá da capacidade de autocrítica e mobilização autônoma da militância morenoista em favor da retificação do curso antes que seja tarde demais”, disse o analista.

CONTINUE LENDO