Na semana passada, os peruanos ficaram consternados e indignados com o sequestro e estupro sofrido por uma menina de 3 anos , de Juan Antonio Enríquez García, o 'Monstro Chiclayo'. Ainda mais quando soube que o judiciário lhe entregou apenas 9 meses em prisão preventiva.

Diante disso, muitas marchas foram geradas, exigindo justiça para a menina que até agora não recebeu ajuda psicológica. Como você se lembra, figuras da TV também levantaram suas vozes de protesto contra essa situação terrível. Juliana Oxenford, Ethel Pozo, Jeddah Eslava, Janet Barboza, Karen Schwarz, Monica Cabrejos, Aida Martinez, e mais expressaram sua raiva através das mídias sociais e na tela.

RESIDENTE SOLIDARIZADO COM O PERUVIAN SENTIR

Tudo parece indicar que a notícia também chamou a atenção do cantor René Pérez, pois ele não hesitou em publicar um vídeo sobre as diferentes marchas que vêm ocorrendo em nosso país neste caso. Moradora compartilhou o material em um canal digital, onde entrevistou uma mãe no meio do protesto, pedindo justiça para menores violados.

Morador compartilha vídeo das marchas pedindo justiça para a criança estuprada em Chiclayo. (Vídeo: Instagram)

A AMÉRICA HOJE PROMETEU AJUDA PSICOLÓGICA PARA A CRIANÇA

Ethel Pozo e Janet Barboza abordaram o assunto nesta segunda-feira, 18 de abril no America Today, e não hesitaram em ser consternado com a pequena criança de 3 anos. Enquanto Mariella Zanetti pediu que a justiça fosse feita.

Os motoristas se conectaram de Chiclayo com o pai da menor, que indicaram que há muita ajuda que ela tem recebido dos peruanos, mas que, apesar do fato de as autoridades terem chegado em casa prometendo sua ajuda psicológica, até agora nem o menor nem os pais foram atendidos por um mental equipe de saúde, fato que preocupa os pais.

Diante disso, a filha de Gisela Valcárcel prometeu ao homem que a produção apertaria sua mão. Ele também garantiu a ela que a psicoterapeuta do programa, Lizbeth Cueva, atenderá a eles.

“Nós vamos comandar (psicólogo). A América vai estar lá hoje. Lizbeth Cueva está viajando e está indo para ela. De fato, é que muitas vezes há promessas, eu vou te ajudar, contar com a gente e ninguém chega”, assegurou a apresentadora de TV.

Por sua vez, Cueva destacou que está bastante comprometida com o caso e que procurará ajudar a menina.

Deve-se lembrar que os especialistas apontaram que a menina e sua família precisarão de ajuda psicológica por muitos anos e de forma permanente. America Today referiu-se a apenas uma visita, não se sabe se a ajuda será perene.

América Hoje ele contata o pai de uma criança vítima de abuso e promete ajuda psicológica para a criança. Lizbeth Cueva viajará para Chiclayo. (Vídeo: America TV)

O MONSTRO CHICLAYO SEQUESTROU, TORTUROU E ESTUPROU UMA CRIANÇA MENOR DE 3 ANOS

A menina de 3 anos foi amarrada de mãos e pés com fita adesiva por 15 horas, até ser encontrada por policiais. A mulher inocente permaneceu em estado de choque traumático, depois que um homem de 48 anos a sequestrou para uma casa, a torturou e abusou sexualmente dela.

Juan Antonio Enríquez García, o 'Monstro Chiclayo', aproveitou a distração de seus pais para chamar a atenção da criança e colocá-la no carro que dirigia e depois levá-la para a casa localizada na urbanização El Santuario em Chiclayo, onde cometeu todos os tipos de abuso contra o menor até ficar inconsciente.

