Líderes financeiros do G20 culpam a Rússia pelas consequências econômicas

(Bloomberg) A reunião desta semana dos chefes financeiros do G-20 incluirá representantes russos e pretende enviar uma mensagem clara de que a Rússia é totalmente responsável pelas consequências econômicas globais de sua guerra contra a Ucrânia, disse um funcionário do governo alemão.

Após uma longa discussão, foi alcançado um acordo de que a Rússia não deveria ser capaz de ditar o formato do G20 ou a agenda da próxima reunião de ministros das Finanças e governadores dos bancos centrais, disse o funcionário alemão, falando sob condição de anonimato. A reunião deve ser usada para enviar uma mensagem clara à Rússia, acrescentou o funcionário.

Nesta semana, os Estados Unidos se afastaram ainda mais das insinuações de que seus funcionários boicotariam as reuniões do G20 se seus colegas russos comparecessem. A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, evitará algumas das reuniões do Grupo em Washington, mas participará de outras focadas nas consequências econômicas da invasão russa à Ucrânia, disse uma autoridade norte-americana na segunda-feira. Yellen não quer que a participação da Rússia pare o trabalho que os EUA e seus aliados devem fazer no contexto das reuniões do G20, acrescentou um funcionário do Tesouro.

reunião desta semana é a primeira reunião do G20 desde o início da guerra e será observada de perto em busca de sinais de como as principais agências internacionais do mundo estão respondendo à agressão da Rússia. Muitos países do G20 condenaram a Rússia, mas alguns de seus membros mais influentes, como China e Índia, não o fizeram.

