Karen Dejo é ampayada namorando dois homens, mas ela afirma que é solteira: “Eles não significam nada”

As câmeras da Magaly TV La Firme flagraram a ex-reality girl Karen Dejo na última quarta-feira, 13 de abril, em uma boate onde ela é visto beijando um empresário de nome Caesar Rey de Castro. No entanto, na sexta-feira 15 e sábado 16 foi gravado com Christian Buhler, com quem ela estava ligada semanas atrás.

Apesar de a modelo estar longe da televisão, ela está mais uma vez no meio dos olhos da imprensa ao estrelar o famoso ampay de Magaly Medina. Nas imagens que foram divulgadas em 18 de abril, pode-se ver que a atriz estava com as amigas em uma boate em Barranco e depois se mudou, junto com a jovem de 38 anos, para uma festa privada.

Ambos parecem muito carinhosos se abraçando e se beijando em várias ocasiões. Então, por volta das 6:11 da manhã, ele a deixa em sua casa. Mais tarde, eles gravaram o ex-membro do Esto es Guerra em Chaclacayo em 16 de abril em uma reunião com Christian Buhler.

No material, você pode ver que Karen Dejo desce do mesmo carro onde o chamado “madurito” mais tarde entra. De acordo com o repórter do programa, o colega anfitrião e Buhler passaram dois dias juntos, retornando a Lima na tarde de sábado.

Finalmente, no mesmo dia da noite, o ex-membro do 'Combate' se encontrou com César Rey de Castro em uma pequena reunião e depois saiu para uma caminhada. Ele empresta o casaco para ela ao mesmo tempo em que acaricia o rosto dela e dá um beijo de despedida no final da manhã.

KAREN DEJO AFIRMA QUE ESTÁ SOLTEIRA

Os chamados 'Urracos' foram em busca da influenciadora para consultá-la sobre essas imagens e os supostos “movimentos de duplo enegrecimento” que ela estaria fazendo. Karen Dejo garantiu que é solteira e que, por causa da Magaly TV La Firme, não conseguiu concluir seu relacionamento com Christian Buhler.

“Tentei ter algo com uma pessoa e as coisas não prosperaram por sua causa”, disse Karen e o repórter perguntou sobre o encontro deles em Chaclacayo. “Isso não tem nada a ver com isso (que eles foram pegos juntos), estamos entre amigos e acima de tudo amizade.”

Suas respostas foram questionadas pelo jornalista que a questionava e ela não hesitou em dizer que tinha um vídeo dela se beijando com o empresário César Rey de Castro. Apesar de estar um pouco nervosa e surpresa, Karen Dejo deixou claro que não estava tendo um caso com alguém. “Não estou com ninguém. (O beijo) não significa nada. Estou sozinho e não tenho nenhum relacionamento com ninguém.”

CONTINUE LENDO