Israel atacou alvos do Hamas em resposta ao lançamento de um foguete de Gaza

Flames and smoke rise during Israeli air strikes amid a flare-up of Israel-Palestinian violence, in the southern Gaza Strip, April 19, 2022 . REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

As Forças de Defesa de Israel (IDF) anunciaram na noite de segunda-feira que atacaram alvos na Faixa de Gaza em resposta ao foguete lançado da Faixa de Gaza, que acionou o sistema de defesa aérea, conhecido como Cúpula de Ferro.

“Em resposta ao lançamento de Gaza para Israel, acabamos de visar um local de fabricação de armas do Hamas em Gaza. A organização terrorista do Hamas é responsável por todas as atividades terroristas que emanam da Faixa de Gaza”, disseram eles em seu perfil oficial no Twitter.

De acordo com fontes locais, aviões israelenses bombardearam a cidade de Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, com três mísseis. Em um comunicado, a ala armada do Hamas, as Brigadas Al Qassam, afirmou que “as defesas aéreas engajaram a aeronave” em torno de 1,35 horas (hora local), conforme relatado pela agência de notícias Maan.

Esta ação está ocorrendo no contexto de tensões com Israel, após a recente intervenção da polícia israelense contra fiéis muçulmanos na Esplanada das Mesquitas, que na sexta-feira resultou em mais de 150 feridos e 400 detidos e vários ataques em Israel que deixaram mais de uma dúzia de civis morto nas últimas semanas.

Conflicto en la Franja de Gaza

Por outro lado, uma menina de 19 anos chamada Hanan Mahmud Jaddur, morreu após ser baleada no abdômen devido a confrontos entre manifestantes palestinos e forças israelenses no nordeste de Jenin, de acordo com a agência de notícias Wafa.

Além disso, em Ramallah, pelo menos três jovens foram feridos por munição como resultado de confrontos nas aldeias de Kafr Ein e Qarawat Bani Zeid, enquanto também houve tumultos em Al Yamun, no norte da Cisjordânia, onde as forças israelenses dispersaram a multidão com gás lacrimogêneo.

De acordo com a agência, ferimentos também foram relatados durante confrontos em Al-Tur, Jerusalém, bem como na área de Jabal Mukaber, um bairro de Jerusalém Oriental. Além disso, em Hebron, pelo menos uma pessoa ficou ferida após confrontos em Hebron, bem como no campo de refugiados de Al-Arrub.

Por causa dos confrontos, pelo menos 17 pessoas foram presas pelas forças israelenses, segundo Wafa, em poucas semanas em que a tensão se multiplicou porque o mês do Ramadã coincide com a Páscoa e a Semana Santa Cristã e suas ações na cidade de Jerusalém.

Na sexta-feira, mais de 400 palestinos foram presos e 150 feridos por intervenção policial, ações condenadas por países como Emirados Árabes Unidos, Marrocos ou Bahrein, aliados de Israel.

(Com informações da Europa Press)

