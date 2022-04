“Eles não superam sua derrota”: Deputados do PAN condenaram rapidez na votação da Lei de Mineração da AMLO

Jorge Romero Herrera, coordenador da bancada do Partido de Ação Nacional (PAN) na Câmara dos Deputados, eclodiu contra os grupos parlamentares da Quarta Transformação por ter aprovado o Lei de mineração sem discussão.

Antes da aprovação da iniciativa enviada pelo presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), o PAN, acompanhado pelos líderes do Revolucionário Institucional (PRI) e da Revolução Democrática (PRD), explicou que votariam em abstenção em conformidade por causa da forma como o processo legislativo foi apresentado.

Na mesma linha, o panista apontou que a ação foi uma espécie de vingança por parte do “partido no poder”, porque no dia anterior eles não conseguiram os votos necessários para aprovar a Reforma Elétrica.

La oposición celebró que pasó la Reforma Eléctrica (Foto: REUTERS/Luis Cortés) REUTERS

Além do exposto, ele denunciou que tanto Morena, o Partido Trabalhista (PT) quanto o Partido Ecologista Verde do México (PVEM), não queriam compartilhar totalmente a opinião com o resto dos membros da LXV Legislatura.

“Eles não queriam que soubéssemos dessa opinião e, independentemente de sua substância e conteúdo, eles estão errados se pensam que na oposição vamos responder ao capricho, ao capricho e ao tempo que eles querem, então para começar”, disse o panista à mídia.

AMLO mandó una propuesta para modificaciones a la Ley Minera (Foto: Facebook/Miguel Torruco Garza/Presidencia/Cuartoscuro.com)

Enquanto isso, durante a sessão plenária e durante a discussão de emendas à Lei de Mineração, o legislador Anuar Roberto Azar Figueroa destacou que, na perspectiva do partido azul e branco, é manter a vontade de um homem: o Presidente da República.

Além disso, durante seu discurso, ele determinou que o presidente mexicano teria deixado claro que, se ele não pode “vencer” na esfera legislativa, ele quer “arrebatá-lo”.

Finalmente, ele apelou aos legisladores do 4T para não agirem como fanáticos, mas para afirmarem seu papel como representantes populares que eles são.

Santiago Creel también cuestionó las modificaciones a la Ley Minera (Foto: REUTERS/Luis Cortés) REUTERS

Outro crítico da situação foi o do vice-presidente do Conselho de Administração da Câmara dos Deputados, Santiago Creel, que questionou a diferença entre a Reforma da Eletricidade e a Lei de Mineração.

Ele indicou que no primeiro caso foi uma discussão que levou mais de sete meses; enquanto as emendas deste dia não estavam em plenário ou 24 horas, então ele apontou que seriam mudanças sem qualquer análise.

Por fim, destacou que os debates no Congresso da União sempre têm que passar por um processo de debate e etapas próprias; no entanto, reiterou que isso não era possível porque “Morena não queria debater”.

“Com a reforma da eletricidade, passaram mais de 7 meses de análise e MORENA não quis debater. Agora eles querem aprovar rapidamente uma reforma legal sem qualquer análise. Qualquer debate deve exigir estudo e cumprir as etapas legislativas”

La oposición cuestionó la forma en la que se llevó a cabo la discusión de la Reforma Eléctrica (Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro.com) Daniel Augusto

Por fim, Cecilia Patron, secretária-geral do PAN, lembrou que os três grupos parlamentares da oposição decidiram não estar na discussão porque o Movimento Nacional de Regeneração (Morena) e os seus aliados não permitiram uma discussão aprofundada.

Ele também destacou que, na sua perspectiva, foi uma iniciativa que só pagou à retórica do governo federal, porque o lítio já é propriedade do Estado mexicano.

