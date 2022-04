Deputados chilenos rejeitaram a nova retirada de 10% dos fundos de pensão

Fotografía de archivo de la vista general de una sesión del parlamento chileno. EFE/Mario Ruiz/Archivo

A Câmara dos Deputados chilena rejeitou na segunda-feira um projeto de lei que propunha permitir uma nova retirada universal de 10% das contas individuais de pensão, iniciativa que gerou grande polêmica devido à inflação aguda pela qual o país está passando.

Com 70 votos a favor (dos 93 necessários), 70 contra e 12 abstenções, o plenário afastou a ideia de continuar a discutir uma proposta que foi proposta como forma de ajudar as economias familiares cortadas após a pandemia e que o Governo tinha rejeitado de frente.

Também rejeitado por 68 votos a favor (de 78 necessários), 83 contra e uma abstenção um projeto alternativo do Executivo que propôs uma retirada de 10% da poupança limitada e apenas sob três condições: para o pagamento de dívidas, pensão alimentícia ou primeira casa.

Após a votação, o deputado da Renovação Nacional (RN), Jorge Durán, disse que o governo terá que assumir “responsabilidade” pelo ocorrido e exigiu uma reforma “que realmente ajudará a avançar o sistema de pensões chileno”.

Durante a sessão, o deputado chileno Carlos Bianchi garantiu que o governo chileno, liderado por Gabriel Boric, havia conquistado os votos necessários para realizar a retirada limitada em um debate que durou até meia-noite e que finalmente rejeitou ambas as medidas.

El Presidente electo de Chile, Gabriel Boric

“Estou a aprender que, aparentemente, o Governo acaba de ganhar os votos necessários para aprovar o seu projeto e eles estão a chegar a um acordo final entre o Governo, a Frente Ampla, o Partido Socialista e alguns outros setores com a União Democrática Independente e alguns outros votos da direita”, afirmou disse, como o jornal coletou 'O Terceiro'.

Na tentativa de impedir a retirada de 10 por cento dos fundos provisórios do sistema de Administradores de Fundos de Pensões (AFP), o sistema de previdência privada do país, diferentes ministros chilenos do Executivo Bórico apresentaram na semana passada uma alternativa à aposentadoria limitada com um critério de seguridade social.

Esta iniciativa previa exceções nas quais a retirada de 10 por cento dos fundos da AFP é autorizada, como no pagamento de pensão alimentícia, pagamento de dívidas de saúde ou dividendos para a primeira casa.

A porta-voz do governo chileno, Camila Vallejo, disse anteriormente no início do debate do quinto recall que a inflação é “uma realidade” e que deve ser combatida. “Não podemos ser agentes passivos da inflação”, disse, conforme registrado pela rede chilena T13.

“Isso está sendo visto em feiras, supermercados, isso está atingindo mulheres, famílias trabalhadoras no Chile e, portanto, temos que lutar e parar e é por isso que estamos propondo essa medida alternativa”, disse, acrescentando que “responsabilidade” é necessária para combater a inflação.

O rascunho da quinta retirada de 10 por cento dos fundos da AFP, conforme explicado pelo T13, será arquivado e, além disso, a proibição de legislar um projeto de lei com as mesmas características será decretada por um ano.

(Com informações da EFE e Europa Press)

CONTINUE LENDO: