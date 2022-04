Críticas de Sergio Fajardo a Federico Gutiérrez por seu encontro com o ex-presidente Andrés Pastrana: “Muito mais longe da mudança”

As campanhas para a presidência estão progredindo por candidatos em diferentes partes do país. Hoje em dia Sergio Fajardo é visto caminhando e compartilhando com os habitantes de Cumaral, que, de acordo com uma postagem no Twitter do próprio candidato, ficaram surpresos com a visita de Antioquia para divulgar suas propostas por chegarem à Casa de Nariño.

Enquanto isso, há algumas horas o próprio Fajardo saiu para criticar seu candidato político Federico Gutiérrez, da Equipe da Colômbia, após uma reunião que teria tido com o ex-presidente Andrés Pastrana na última segunda-feira.

Em um retuíte de El Paisa, Fajardo comentou a fotografia que Pastrana carregou recentemente, na qual se vê conversando com Federico, onde também legendou: “Ontem conhecemos Fico em minha casa e tivemos uma discussão muito cordial e produtiva sobre as oportunidades e desafios de sua campanha, e o ameaça de fraude. Eu o vi muito otimista, mas muito indignado com os pactos de Petro com o tráfico de drogas e a contratação de cartéis.”

De uma só vez, os comentários dos usuários da rede social não esperaram, criticando o fato de que sua campanha foi construída através de críticas aos outros candidatos e não com propostas, de acordo com o cargo do ex-prefeito e governador de Antioquia, Sergio Fajardo.

Outros pediram a Sergio que fizesse algumas alianças que lhe permitissem chegar à presidência e, assim, estabelecer a mudança que pretende para o país:

Federico Gutiérrez já havia se encontrado com o ex-presidente César Gaviria, chefe do Partido Liberal e ex-vice-presidente Germán Vargas Lleras. Embora não tenham feito publicamente uma declaração anunciando algum tipo de apoio à campanha do ex-prefeito de Medellín.

Falou-se mesmo de uma possível aliança do Centro Democrático al paisa, mas nada foi confirmado por nenhum dos lados, já que o partido liderado pelo ex-presidente Álvaro Uribe Vélez ainda não concordou com quem apoiará na primeira volta presidencial depois que seu candidato Oscar Iván Zuluaga renunciou ao cargo de candidato a participar, voluntária e espontaneamente, da campanha de Federico Gutiérrez.

Resta cada vez menos tempo para convencer os cidadãos por meio de campanhas a votar no que lhes parece ser o melhor projeto político para o país, pensando nos próximos 4 anos em que virão com um novo presidente para a Colômbia, onde algumas questões se tornam urgentes tanto em âmbito nacional quanto políticas internacionais. representando mudanças climáticas, abertura econômica, segurança, educação, conflito armado e inflação, entre outros.

