Clima no México para 19 de abril: altas temperaturas prevalecerão, apesar da presença de chuva

O Serviço Nacional de Meteorologia previu uma atmosfera à tarde que passará de quente a muito quente devido ao fato de que a onda de calor é mantida na maior parte do território. No entanto, como resultado da presença da 43ª frente fria, são esperadas chuvas no sul e sudeste do país. O influxo de umidade do Golfo do México também causará precipitação em áreas de Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Puebla, Tlaxcala, Estado do México, Cidade do México e Morelos

O México registrará temperaturas mínimas de até -0°C na Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas e no Estado do México. Em contraste, os máximos irão até 45º C em Michoacán e Guerrero e até 40° C em Baja California Sur, Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosi, Aguascalientes, Guanajuato, Estado do México, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chihuahua Tapas, Tabasco, Campeche, Yucatan e Quintana Roo.

Valle de México: Ambiente temperado ao amanhecer e quente à tarde, com probabilidade de aguaceiros com chuvas fortes ocasionais na Cidade do México e no Estado do México, que podem ser acompanhadas por choques elétricos e granizo.

Clima en México para el 19 de abril de 2022. Foto: @conagua_clima

Na Cidade do México, prevê-se uma temperatura mínima de 15 a 17° C e máxima de 27 a 29° C. Para a capital do Estado do México, uma temperatura mínima de 7 a 9° C e máxima de 23 a 25° C.

Península da Baja California: céu parcialmente nublado sem chuva. Ambiente frio pela manhã em áreas montanhosas da Baja California e fresco no resto da região. À tarde, a atmosfera será quente a quente.

Pacífico Norte: céu parcialmente nublado durante o dia e sem chuva na região. Atmosfera matinal de frio a temperado e quente à tarde.

Pacífico Central: Céu com nuvens dispersas durante a manhã, aumentando a nebulosidade durante o dia, com probabilidade de aguaceiros e aguaceiros acompanhados de choques elétricos e possível queda de granizo em áreas de Jalisco e Michoacán. Não há condições para chuva em Nayarit e Colima. Ambiente fresco a ameno pela manhã e muito quente à tarde.

Pacífico Sul: céu parcialmente nublado pela manhã e parcialmente nublado à tarde com possibilidade de aguaceiros acompanhados por choques elétricos em Chiapas e Oaxaca, bem como chuvas isoladas em Guerrero. Ambiente fresco a ameno pela manhã e muito quente à tarde. Vento norte de 15 a 30 km/h com rajadas de 50 a 60 km/h no Istmo e Golfo de Tehuantepec.

Golfo do México: céu nublado a maior parte do dia com aguaceiros e aguaceiros em áreas de Veracruz e chuvas isoladas em Tamaulipas e Tabasco. Atmosfera calorosa pela manhã e quente à tarde

Península de Yucatán: Céu com nuvens dispersas pela manhã e parcialmente nublado à tarde, com probabilidade de aguaceiros isolados na região. Atmosfera matinal quente e muito quente à tarde.

Mesa del Norte: Céu parcialmente nublado pela manhã e nublado à tarde e à noite com fortes chuvas em Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes e San Luis Potosí; aguaceiros em Nuevo León e chuvas isoladas em Durango; tudo acompanhado de choques elétricos e possível granizo. Atmosfera matinal temperada em grande parte da região, sendo frio com geada nas montanhas de Durango. À tarde, ambiente quente a muito quente.

Mesa Central: céu nublado a maior parte do dia com fortes chuvas em Tlaxcala, Morelos e Puebla, bem como aguaceiros e aguaceiros em Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, todos acompanhados por choques elétricos e possíveis quedas de granizo. Ambiente matinal fresco em grande parte da região e frio nas áreas montanhosas. À tarde, ambiente acolhedor.

