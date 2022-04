China e Rússia dão pior fama ao autoritarismo

FILE PHOTO: Russian President Vladimir Putin shakes hands with Chinese President Xi Jinping during their meeting on the sidelines of a BRICS summit, in Brasilia, Brazil, November 13, 2019. Sputnik/Ramil Sitdikov/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY/File Photo

A última década pareceu boa para regimes autoritários e difícil para os democráticos . Ferramentas cibernéticas, drones, tecnologia de reconhecimento facial e mídias sociais pareciam tornar os autoritários ainda mais eficientes e as democracias mais ingovernáveis.

O Ocidente perdeu sua autoconfiança, e os líderes russos e chineses a esfregaram, fazendo parecer que esses sistemas democráticos caóticos eram uma força gasta.

E então algo totalmente inesperado aconteceu: a Rússia e a China ultrapassaram .

Vladimir Putin invadiu a Ucrânia e, para sua surpresa, convidou uma guerra indireta com a OTAN e o Ocidente. A China insistiu que era inteligente o suficiente para ter sua própria solução local para uma pandemia, deixando milhões de chineses desprotegidos ou desprotegidos e, de fato, convidando à guerra com um dos vírus mais contagiosos da Mãe Natureza: a mutação Omicron do SARS-CoV-2. Isso levou a China a fechar toda Xangai e partes de 44 outras cidades, cerca de 370 milhões de pessoas.

Em resumo, Moscou e Pequim estão repentinamente lutando contra forças e sistemas que são muito mais poderosos e implacáveis do que eles jamais haviam previsto. E as batalhas estão expondo - para o mundo inteiro e seus próprios povos - as fraquezas de seus próprios sistemas . Tanto é assim que o mundo agora precisa se preocupar com a instabilidade nos dois países.

Tenha medo.

A Rússia é um importante fornecedor de trigo, fertilizantes, petróleo e gás natural para o mundo. E a China é a origem ou o elo crucial em milhares de cadeias globais de suprimentos de manufatura. Se a Rússia for deixada de fora e a China for bloqueada por um longo período de tempo, todos os cantos do planeta serão afetados. E isso não é mais um tiro no escuro.

Vamos começar com Putin. Ele adormeceu pensando que, porque seu exército havia esmagado um bando de oponentes militares trapos na Síria, Geórgia, Crimeia e Chechênia, poderia rapidamente devorar um país de 44 milhões de pessoas — a Ucrânia — que na última década vinha avançando para se juntar ao Ocidente e foi sendo tacitamente armado e treinado pela OTAN.

Até agora, tem sido um desastre militar e econômico para a Rússia . Mas tão importante é que ele mostrou até que ponto o “sistema” de Putin se baseia tanto em mentir para cima - todos dizem aos superiores o que querem ouvir, até Putin - quanto em aprofundar, explorar os recursos naturais da Rússia, enriquecer alguns russos, em vez de liberando os recursos humanos do país e capacitando a maioria.

A Rússia de Putin é basicamente baseada em petróleo, mentiras e corrupção, e isso não é um sistema resiliente.

Isso podia ser visto desde a véspera da guerra, quando Putin liderou uma reunião televisionada em todo o país de seus principais conselheiros de segurança nacional, e ninguém menos que Sergei Naryshkin, chefe do Serviço de Inteligência Estrangeira da Rússia, parecia confuso sobre o que Putin queria dizer.

Putin disse que as províncias ucranianas orientais de Donetsk e Luhansk deveriam ser autorizadas a se tornarem estados independentes e, em seguida, pediu a esses conselheiros que confirmassem isso. Mas Naryshkin parecia acreditar que Putin queria ser informado de que as duas províncias deveriam ser anexadas à Rússia. Enquanto Naryshkin gaguejava sobre a resposta errada, Putin, sem um pingo de ironia, o deixou escapar duas vezes para “falar diretamente”, como se isso já fosse possível na Rússia de Putin. Só depois que Naryshkin deu a mentira a Putin que ele obviamente queria que ele lhe contasse, ele rosnou para ele: “Você pode se sentar agora”.

Quantos militares russos que viram essa humilhação estavam dispostos a contar a Putin a verdade sobre a Ucrânia quando a guerra começou a dar errado? Quando o exército russo enfrentou inimigos na Geórgia, Síria, Crimeia e Chechênia, a Rússia poderia simplesmente bombardear indiscriminadamente para se livrar de qualquer problema. Mas agora que o exército de Putin se viu em uma guerra com o exército altamente motivado da Ucrânia e sua indústria de armas doméstica, apoiado por algumas das melhores armas de precisão e treinamento da OTAN, a podridão realmente começou a aparecer. As forças russas de tanques e logística se transformaram em vários ferros-velhos em chamas no oeste da Ucrânia.

E é impossível exagerar o quão incompetente a Marinha russa tinha que ser para permitir que o navio de guerra de comando da Frota Russa do Mar Negro, o cruzador de mísseis Moskva, fosse tão danificado, supostamente, por dois mísseis de cruzeiro anti-navio de fabricação ucraniana, chamados Netuno, que o Moskva afundou no mar ao largo da Ucrânia na semana passada, a maior perda de um navio naval em batalha em 40 anos.

O fato de a nau capitânia russa responsável pela coordenação de todas as defesas aéreas da flotilha, portando 64 mísseis de defesa aérea S-300F Rif, ter sido atingida por mísseis antinavio inimigos tinha que ser o resultado de uma cascata de falhas nos sistemas de detecção e resposta a um ataque .

Além disso, os mísseis Netuno não são necessariamente “assassinos de navios”. É mais provável que eles tenham sido projetados para serem “assassinos de missão” - para desativar o radar e a eletrônica de contratorpedeiros sofisticados como Moskva - em vez de afundá-los especificamente.

Por isso, tenho pena do comandante que teve que dizer a Putin que o navio de guerra mais malvado e monstruoso da Rússia no Mar Negro, que dizem ser o seu favorito, tinha sido afundado por um míssil ucraniano disparado em guerra pela primeira vez .

A China é um país muito mais sério do que a Rússia: não se baseia em petróleo, mentiras e corrupção (embora tenha muitos destes últimos), mas no trabalho árduo e no talento de fabricação de seu povo, liderado por um Partido Comunista Chinês de cima a baixo, com mão de ferro, mas ansioso para aprender com no exterior. Pelo menos, ansioso para aprender no passado, mas menos recentemente.

O sucesso econômico da China e o sentimento de orgulho que gerou parecem ter entorpecido seus líderes fazendo-os pensar que eles podem basicamente agir sozinhos contra uma pandemia. Ao produzir suas próprias vacinas, em vez de importar vacinas melhores do Ocidente, e ao reutilizar seu sistema de vigilância e controle autoritário altamente eficiente para interromper viagens, realizar testes em massa e colocar em quarentena qualquer indivíduo ou bairro onde o COVID-19 apareceu, a China optou por um política de” Covid zero”. Se conseguisse superar a pandemia com menos mortes e uma economia mais aberta, seria mais um sinal para o mundo — um grande sinal — de que o comunismo chinês era superior à democracia americana .

Mas Pequim, enquanto zombava do Ocidente, foi escandalosamente negligente quando se tratou de vacinar seus próprios anciãos . Isso não importou tanto quando a China foi capaz de retardar a disseminação de variantes anteriores do coronavírus com controles populacionais rígidos. Mas isso importa agora, porque as vacinas chinesas Sinopharm e Sinovac não parecem ser tão eficazes contra a Omicron quanto as vacinas de mRNA fabricadas no Ocidente , embora ainda sejam eficazes na redução de hospitalizações e mortes. Hoje, na China, mais de 130 milhões de pessoas “com mais de 60 anos não estão vacinadas ou receberam menos de três doses”, colocando-as “em maior risco de desenvolver sintomas graves de Covid ou morrer se contraírem o vírus”, noticiou recentemente o Financial Times, citando um estudo da a Universidade de Hong Kong.

Isso levou Pequim a optar pelo fechamento total de Xangai, que foi tão mal administrada que os moradores teriam que lutar por comida.

Dr. David L. Katz, um especialista em saúde pública e medicina preventiva dos Estados Unidos que escreveu um dos primeiros ensaios convidados mais clarividentes neste artigo sobre a gestão da Covid no início, me explicou que o problema de ter o tipo de política de fechamento draconiana que a China sustentado é que você está garantindo que sua população desenvolva pouca imunidade nativa porque eles adquiriram e sobreviveram ao vírus. Então, Katz disse, se o vírus sofrer mutações globalmente, como aconteceu com a Omicron, e você tiver “uma vacina menos do que eficaz, praticamente nenhuma imunidade natural na população, e milhões de idosos não vacinados, você está em uma situação ruim e não há saída fácil”.

Você não pode enganar ou fazer propaganda para afastar a Mãe Natureza; é implacável .

A moral dessa história? Sistemas autoritários de alta coerção são sistemas de baixa informação, então eles geralmente levam cegamente mais do que você pensa. E mesmo quando a verdade vaza, ou a realidade na forma de um inimigo mais poderoso ou a Mãe Natureza os atinge com tanta força que não pode ser ignorada, seus líderes acham difícil mudar de rumo porque suas reivindicações de serem presidentes ao longo da vida dependem de suas reivindicações de infalibilidade. E é por isso que a Rússia e a China estão lutando agora.

Estou muito preocupado com nosso próprio sistema democrático. Mas enquanto pudermos expulsar líderes incompetentes e manter ecossistemas de informação que exponham mentiras sistêmicas e desafiem a censura, podemos nos adaptar em um momento de mudanças rápidas, e essa é a vantagem competitiva mais importante que um país pode ter hoje.

(C) O jornal New York Times. -

