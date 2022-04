César Hildebrandt sobre crise política: “O problema é que Castillo deve Vladimir Cerrón”

A crise pela qual o governo de Pedro Castillo está passando é protagonista de várias reportagens, além de programas como a do jornalista Caesar Hildebrant. Por meio de seu programa de streaming, ele se referiu ao momento complicado pelo qual o atual governo está passando e à possibilidade de recompor o gabinete que atualmente é liderado pelo premier Aníbal Torres. Além disso, ele se referiu à influência que Vladimir Cerrón exerce sobre o chefe de Estado.

Durante seu podcast, Hildebrant questionou o anúncio do arcebispo de Huancayo, cardeal Pedro Barreto, sobre uma possível reforma do gabinete. “Muito em breve o presidente anunciará as mudanças que estão passando por um novo gabinete e um premier que não depende mais do partido Peru-Libre ou dos grupos em torno do presidente Castillo, isso é muito claro”, disse Barreto, ao que o jornalista respondeu destacando a presença de uma figura-chave.

“Monsenhor Pedro Barreto ignora que o problema não é que Castillo lhe prometa ouro. O problema é que o Sr. Pedro Castillo deve isso a Vladimir Cerrón (...) Vamos ver se o Sr. Cerrón lhe dá permissão para ter um gabinete novo e igualmente diferente”, disse Hildebrandt sobre a influência que o ex-governador de Junín poderia ter dado de que ele é uma figura importante dentro do partido que levou Pedro Castillo ao governo.

“Não acredito em nenhuma palavra no anúncio do novo gabinete. O problema é que não tem peso. É isso que Vladimir Cerrón quer, infiltrar-se no estado com seu povo que geralmente é muito servil com seu ponto de vista”, acrescentou Cesar Hildebrant.

“Monsenhor Pedro Barreto diz que o país está prestes a morrer, uma declaração que confirma mais uma vez que o clero é a favor da conspiração contra o presidente”, escreveu Vladimir Cerrón em suas redes sociais em resposta ao cardeal por ter mencionado Perú Libre em suas críticas ao que foram os primeiros meses de governo de Pedro Castillo.

“Golpe eclesiástico? Se o padre ainda não descobriu, há um partido que ganhou as eleições e o resto seria usurpação. A interferência do clero para eleger um primeiro-ministro ou um gabinete é totalmente inaceitável. O Gabinete de Barreto só garantiria a convivência subordinada do povo com seus exploradores, acreditando que isso é natural e necessário”, acrescentou o ex-governador sob investigação.

O executivo mencionou a possibilidade de uma mudança no gabinete, mas foi posteriormente negado por um membro dele. No entanto, na noite de segunda-feira, 18 de abril, o presidente do Conselho de Ministros, Aníbal Torres, anunciou a possibilidade de uma mudança. “Ok, o gabinete pode ser recomposto”, disse ele de Cusco, uma área onde o desemprego foi registrado após a alta de preços.

Há pouco mais de uma semana, em 11 de abril, Aníbal Torres havia descartado a possibilidade de sua saída e chegou a descrever o grupo de trabalho que lidera como sólido. “Eu informo que não apresentei minha renúncia, o gabinete é muito sólido. Estou muito feliz com essa equipe que vem trabalhando para o bem do país”, disse ele à imprensa, pois houve protestos e pedidos de demissão de membros do Executivo pela população.

Do outro lado, a deputada Patricia Chirinos apontou que uma mudança no gabinete não seria a coisa certa a se fazer. “Já estabeleci minha posição, não acho que nenhuma mudança de gabinete signifique uma mudança positiva para o país. Essa seria a quinta vez. Vimos que cada eleição do presidente é para pior”, disse em conversa com a RPP Noticias. A deputada que promoveu a primeira tentativa de vaga contra Pedro Castillo, garantiu que sua saída seria a medida apropriada para a vice-presidente Dina Boluarte assumir o mais alto cargo político.

