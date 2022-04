Capitão do exército morto por ataque de franco-atirador em Catatumbo (Norte de Santander)

Um ataque às forças de segurança, ocorrido em Catatumbo, leste da Colômbia, resultou na morte de um soldado militar por um franco-atirador, ligado ao ELN, de acordo com um relatório das autoridades.

Identificado como Aldrey Bonilla Rocha, o capitão do Exército Nacional realizou tarefas de patrulha, busca e controle na área dos eventos. O capitão Bonilla era natural do município de Flandres, no departamento de Tolima.

Além desse ataque, as Forças Militares denunciaram outras duas ações violentas na área, uma contra a polícia e outra contra o exército nacional.

Plano de Armas é anunciado por Gaitanistas de Autodefesa em Santander

Em 18 de abril, o líder social Óscar Sampayo denunciou em sua conta no Twitter uma nova ameaça dos paramilitares contra vários cidadãos de Barrancabermeja, Santander. O cientista político mostrou o panfleto que já está circulando pelas ruas da região e anunciando um plano para espalhar o terror.

De acordo com o panfleto ameaçador, as Forças de Autodefesa Gaitanistas da Colômbia anunciam um plano de pistola contra traficantes de drogas, “ladrões venezuelanos” e pessoas que supostamente são colaboradores de outras quadrilhas criminosas.

Receba uma cordial saudação do Comandante Alexander Echevarris, que, como sinal de ordenança e compromisso com o território, tem o seguinte publicado e aplicado. Esta edição é oficialmente estendida a toda a população de Barrancabermeja e deixa o jornal que, a partir de hoje, declaramos “PLANO DE PISTOLA” para todos os traficantes de drogas, que recebem ordens diretas de “ALIAS MARIHUANO”, “ladrões venezuelanos” e os diferentes sujeitos pertencentes à ex-gangue que são diretamente responsável pelos vários atos de violência que ocorreram

O texto contém uma longa lista de pessoas que o grupo paramilitar e terrorista ameaça morrer e as acusa de serem culpadas de atos de violência em Barrancabermeja.

Mas eles não apenas ameaçam outros criminosos, mas a AGC declarou guerra à polícia, aos servos do Sijin e do CTI. Devido à gravidade das denúncias, a Polícia Magdalena Medio iniciou a busca pelas pessoas que divulgaram a declaração, de acordo com a Rádio RCN.

No panfleto, os paramilitares dão 48 horas para aqueles que foram ameaçados de deixar Barrancabermeja, por serem considerados um alvo militar.

Da mesma forma, os Quadrantes Policiais que controlam dentro deles para se financiarem em aliança, como os seguintes servidores: SR Martinez (SUIN), Sr. Torres (SUIN), Sr. Anderson Parra Prada (CTI), Sr. Maurício (SINN), Coronel da Polícia Distrital de Barrancabermeja, exigimos que você controle suas ovelhas. Para todos os itens acima, damos um prazo de 48 horas para que todos os vendedores, ladrões venezuelanos e aqueles que pertencem principalmente à Banda “Alias Marihuano” deixem o território, nós os temos totalmente identificados e as funções que cada um desempenha, e eles são declarados OBJETIVO MILITAR.

Líderes sociais preocupados com ameaças

Em nota, o CRY-GEAM e a Comissão de Consulta e Participação Socioambiental Magdalena Medio rejeitaram e condenaram os atos de violência ocorridos em Barrancabermeja.

Pedimos esclarecimentos e encontramos os responsáveis pelos assassinatos do professor Jorge Pulgarín e do jovem Miguel Pino. O controle territorial, econômico e político em Magdalena Medio e Barrancabermeja pelo paramilitarismo desde 2005, como destacado por vários relatórios de organizações regionais e nacionais de direitos humanos, continua sob a ação ou omissão do Estado colombiano.

As organizações signatárias dizem que há preocupação com o aumento dos assassinatos nos diferentes municípios de Magdalena Medio.





