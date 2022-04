Autoridades mexicanas desintegraram grupo antidrogas que colaborou com a DEA

O governo mexicano desmantelou um grupo dedicado à luta contra o narcotráfico e o crime organizado que colaborou com a Agência Antidrogas dos Estados Unidos (DEA), e que teria sido treinado pela mesma agência norte-americana.

Fontes diplomáticas da Embaixada dos EUA no México confirmaram ao jornal La Jornada que o grupo de pouco mais de 50 policiais foi desintegrado pelas autoridades mexicanas, conforme notificado pelo governo liderado pelo presidente Andrés Manuel López Obrador.

Embora as autoridades mexicanas tenham se recusado a testemunhar sobre o assunto, as fontes consultadas garantiram que o fechamento do grupo de elite foi formalmente informado às autoridades norte-americanas.

O grupo fazia parte do conjunto de unidades especiais de investigações (SIU) que foram treinadas pela própria DEA, uma agência norte-americana com a qual colaboraram extensivamente, apesar de alegarem que responderam às ordens dos governos locais.

De acordo com fontes consultadas pela Reuters sobre o mesmo assunto, as autoridades norte-americanas garantiram que a desintegração do grupo “é um duro golpe para a cooperação bilateral de segurança”.

EL grupo de élite habría colaborado en la detención de varios capos mexicanos (Foto: DEA)

Os membros do grupo teriam sido selecionados entre policiais proeminentes e seriam considerados “entre os melhores” do crime organizado, e teriam colaborado em operações relevantes, como a captura de Joaquín El Chapo Guzmán em 2016.

Embora as notícias sobre a desintegração do grupo SIU tenham sido divulgadas até o início de abril, o grupo foi desmantelado no ano passado, disse um agente da DEA que compartilhou informações com a Reuters.

Unidades de investigações especiais ligadas à DEA operam em cerca de 15 países ao redor do mundo, que mantêm relações estreitas com o governo dos EUA, que utilizam recursos para combater as redes de contrabando de drogas e para monitorar os traficantes.

O grupo de elite mexicano ligado à DEA foi criado em 1997 e foi a principal ferramenta do governo dos EUA para obter informações sobre o tráfico de drogas para o país vizinho do México.

Os oficiais que compunham o grupo foram levados para o centro de treinamento da DEA em Quantico, Virgínia, onde foram submetidos a testes de polígrafo para evitar possíveis atos de corrupção.

Autoridades estadounidenses aseguraron que la desaparición del grupo significará un aumento en la violencia en México (Foto: Especial)

Embora este grupo SIU tenha sido desintegrado, outro grupo da mesma natureza continuaria a operar dentro da Procuradoria Geral da República (FGR), uma agência com a qual o Ministério da Segurança e Proteção ao Cidadão do país coopera de forma independente, na qual o grupo rescindido (SSC) dependia.

O ex-chefe de operações internacionais da DEA, Mike Vigil, disse que a decisão do Governo do México “significará mais drogas indo para os Estados Unidos e mais violência no México”.

No final de março, a DEA informou que a prisão de José Alfredo Cardenas Martínez, El Contador, líder do Cartel do Golfo, capturada nos primeiros dias do mês, foi feita graças à estreita colaboração de agentes da agência norte-americana com as autoridades mexicanas.

“Através da investigação conjunta de nosso escritório em Harlingen, Texas, em coordenação com nosso adido do México e outros parceiros, pudemos reunir evidências significativas que foram fundamentais no caso contra El Contador”, disse o agente especial da HSI Shane Folden, após o anúncio de acusações pendentes contra o sobrinho de Oziel Cardenas Guillen, em nome da Procuradoria dos EUA no Distrito Sul do Texas”, informou a agência.

CONTINUE LENDO: