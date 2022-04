As Forças Armadas ucranianas afirmaram que a Rússia está tentando obter o controle total das regiões de Donetsk e Luhansk

Tanks of Ukrainian Armed Forces ride along a street in a village, as Russia's attack on Ukraine continues, in Donetsk Region, Ukraine April 18, 2022. REUTERS/Serhii Nuzhnenko

As Forças Armadas da Ucrânia disseram na terça-feira que as forças russas estão tentando obter “controle total” das regiões de Donetsk e Lugansk, no leste do país, depois que o presidente ucraniano Volodymir Zelensky disse na segunda-feira que Moscou lançou sua ofensiva em grande escala no Donbass.

“O inimigo russo está tentando continuar as operações ofensivas na Zona Operacional Leste para estabelecer o controle total do território das regiões de Donetsk e Lugansk, bem como manter um corredor terrestre com a Crimeia temporariamente ocupada”, disse o Estado-Maior do Exército ucraniano.

“Os principais esforços do inimigo estão focados em quebrar as defesas das tropas ucranianas nas regiões de Lugansk e Donetsk, além de obter o controle total da cidade de Mariupol”, ressaltou em uma mensagem em sua conta oficial no Facebook.

Ele também ressaltou que “ataques com mísseis e bombardeios contra alvos civis em toda a Ucrânia não param” e apontou para uma “escalada” desses ataques no oeste do país na segunda-feira, quando a cidade de Lviv foi atacada.

As Forças Armadas ucranianas também apontaram que Moscou “continua enviando armas e equipamentos militares para a Ucrânia das regiões central e leste da Rússia”. “Junto com unidades de combate, mova unidades de apoio”, disseram eles. Nessa linha, eles garantiram que as forças russas “estão implantando centros logísticos e criando bases de campo para reparar e renovar equipamentos danificados”.

Por outro lado, eles detalharam que “o inimigo russo continua a bloquear parcialmente a cidade de Kharkiv” e acrescentaram que “na área de Izium, o inimigo russo está realizando operações ofensivas na margem ocidental do rio Siversky Donets”.

A Ucrânia também denunciou que a Bielorrússia “continua a usar e deixar o seu território para bombardeios contra o território ucraniano e para tarefas de reconhecimento de objetos em território ucraniano”. “Acreditamos nas Forças Armadas da Ucrânia. Vamos vencer juntos. Glória à Ucrânia”, rebitou.

Zelensky disse na segunda-feira que “as forças russas começaram a batalha pelo Donbass, que estão preparando há tanto tempo”. “Uma quantidade considerável de forças russas está focada nessa ofensiva”, acrescentou.

“Não importa quantos militares russos tragam para a área. Continuaremos lutando e nos defendendo. Continuaremos fazendo isso todos os dias. Não vamos desistir ou abrir mão de nada que seja ucraniano, mas também não precisamos de nada que não seja nosso”, disse.

