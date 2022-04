Apple, contra a instalação de aplicativos de fora da App Store

ARCHIVO - A diferencia de Google, Apple no permite a los usuarios de iPhone instalar aplicaciones que no procedan de la App Store. Esto podría cambiar pronto gracias a las normativas previstas en la UE y EEUU. Foto: Fabian Sommer/dpa

O CEO da Apple, Tim Cook, emitiu um alerta urgente contra a abertura forçada do sistema de software do iPhone para aplicativos de outras fontes. Os usuários do smartphone da Apple até o momento só podem instalar seus aplicativos por meio da loja oficial da marca, a App Store, mas isso mudará para uma nova regulamentação da União Europeia (UE). Esta decisão proporcionará uma oportunidade para fins maliciosos de contornar as medidas de segurança abrangentes da Apple, alertou Cook durante a recente Cúpula Global de Privacidade da Associação Internacional de Profissionais de Privacidade (IAPP) realizada na capital dos EUA, Washington. O CEO da Apple se opôs assim à legislação da União Europeia sobre mercados digitais, conhecida como Digital Markets Act (DMA), sobre a qual negociadores dos estados-membros da UE e do Parlamento Europeu chegaram a um acordo no final de março. Cook salientou que a Apple é a favor da regulamentação de proteção de dados e, nesse sentido, saudou o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) da União Europeia. “Mas estamos profundamente preocupados com regulamentações que prejudicam a privacidade e a segurança a serviço de outras metas”, disse. “Aqui, em Washington e em outros lugares, os formuladores de políticas estão tomando ações em nome da concorrência que forçariam a Apple a permitir que aplicativos entrem em iPhones que contornam a loja de aplicativos por meio de um processo chamado 'sideloading'”, frisou Cook. O CEO da Apple apontou a ameaça que representa para os usuários de outras plataformas, onde os aplicativos podem ser instalados fora da loja de aplicativos do Google. No início da pandemia do coronavírus, observou Cook, surgiram relatos de pessoas baixando o que pareciam ser aplicativos legítimos de rastreamento da covid-19 e, como resultado, seus dispositivos foram infectados com ransomware. “Essas vítimas não eram usuários do iPhone porque o sistema era voltado diretamente para aqueles que poderiam instalar aplicativos de sites que contornam as proteções da App Store”, disse. Os defensores do DMA dizem que a abertura do mercado de aplicativos também contribui para limitar o poder das grandes corporações da Internet e garante uma concorrência mais justa. O acordo ainda não foi confirmado pelo Conselho de Estados da UE e pelo Parlamento Europeu, o que é considerado uma formalidade. dpa