A vez em que Maribel Guardia impediu Andrés Garcia de ir para a cadeia: “Eu ia matar o diretor”

Maribel Guardia e Andrés Garcia têm uma amizade de longa data, no entanto, essa conexão foi recentemente questionado porque o ator garantiu que por um tempo foi difícil trabalhar com a atriz de Corona de lágrimas 2.

Algumas semanas atrás, Garcia disse a Sale the Sun que nem tudo era mel em flocos com seu parceiro.

“Ela tinha outra ideia de como era esse negócio cinematográfico e tivemos algumas discussões porque eu já sabia mais do que ela, ela já tinha feito 20 ou 30 filmes, já tinha dirigido 4 ou 5 e produzido sete ou oito, então obviamente ela sabia mais (...) Ela era muito bonita, linda e ainda bonita, mas você não pode deixar os bonitos e os bonitos fazerem o que querem em um filme também, certo? 'ele disse.

Foi por isso que, nesta ocasião, Maribel Guardia não só aproveitou a oportunidade para falar sobre as declarações de Andrés, mas também contou o quão cativante tem sido sua relação com o ator do Privilégio de Amar, a ponto de impedir que a artista cometesse assassinato.

Em entrevista à TVyNovelas, a atriz de novelas como Uma família de sorte, Garota do meu coração ou garota italiana vem se casar contou que não se considera uma pessoa problemática e ressaltou que sua interação com Garcia sempre foi muito cordial.

“Nunca tive diferença com ele ou com mais ninguém, não estou em conflito, pelo contrário, sempre que trabalhamos juntos ele era um cavalheiro”, começou.

A esse respeito, Maribel Guardia disse que em certa ocasião, quando ambos estavam na encenação de três casais desiguais, ela interveio para que sua amiga não cometesse um crime.

“Na verdade, uma vez que estávamos em uma peça ele puxou uma arma, ele ia matar o diretor! , mas eu fiquei no caminho. Sim, eu sou louco e eu disse, “Andrés!” , e ele respondeu que só eu permitia que eu lhe contasse coisas, que eu era o único e a verdade sempre foi divina comigo”, disse.

Maribel também disse que tinha um grande apreço por Andrés Garcia e reconheceu que ele parecia um homem muito atraente.

“Eu o amo muito e o respeito, Andrés era o homem mais bonito do México e com aquele sorriso que diz o que ele quer, não importa”, disse.

Em relação às declarações em que foi marcada como conflituosa, a famosa mulher investigou que isso não era possível, pois quando alguém inicia sua carreira artística não pode ter tais atitudes.

“Isso mesmo (eu me dou bem com todos) e ainda mais naquela época em que eu estava apenas começando, porque ao longo dos anos você está fazendo um nome para si mesmo, você conhece as pessoas e tem a oportunidade de dar sua opinião, mas quando você começa uma carreira você não consegue nem abrir a boca”, disse.

Maribel Guardia não descartou que as declarações de García a deixassem atordoada, mas priorizou quanto tempo levaram para se conhecerem.

“A verdade é que fiquei surpreso por ele ter dito isso, mas não me importo, porque o amo muito e sei que, embora ele tenha seu caráter, ele é um homem bom e esplêndido e tenho lindas lembranças dele”, disse.

