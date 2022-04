A Uber não exigirá mais que seus passageiros e motoristas nos Estados Unidos usem máscaras a bordo

An Uber driver wears a protective mask as he drives a car in the Queens neighborhood, as the coronavirus disease (COVID-19) continues to spread, in New York, U.S., August 5, 2020. REUTERS/Tina Bellon

A Uber não exigirá mais que passageiros e motoristas nos Estados Unidos usem máscaras a bordo, juntando-se a um número crescente de grandes provedores de transporte que estão mudando suas políticas.

A flexibilização das regras da Uber ocorre depois que as companhias aéreas norte-americanas disseram que não exigirão mais que viajantes ou funcionários usem máscaras em voos domésticos e alguns internacionais.

A medida ocorreu após a decisão de um juiz federal na Flórida que anulou o mandato nacional de usar máscaras cobrindo aviões e outros meios de transporte público por exceder a autoridade das autoridades de saúde dos EUA. Mesmo na pandemia do coronavírus.

A decisão de segunda-feira da juíza distrital federal Kathryn Kimball Mizelle em Tampa, nomeado pelo ex-presidente Donald Trump, também disse que os Centros de Controle e Prevenção de Doenças não conseguiram justificar sua decisão de forma inadequada e não seguiram as regras adequadas.

“Lembre-se: muitas pessoas ainda se sentem mais seguras usando uma máscara por causa de situações de saúde pessoal ou familiar, então, por favor, seja respeitoso com suas preferências”, disse a Uber em comunicado.

No Reino Unido, outro grande mercado da Uber, a empresa já relaxou suas regras sobre o uso de máscaras em linha com as recomendações do governo.

A Administração de Segurança no Transporte dos EUA e os Centros de Controle e Prevenção de Doenças disseram na segunda-feira que as empresas não seriam mais capazes de forçar os passageiros a usar máscaras no transporte público, embora ambas as agências recomendassem que continuassem a ser usadas.

As restrições devido à pandemia de coronavírus nos Estados Unidos diminuíram após um declínio no número de casos desde o pico de janeiro causado pela variante Ómicron.

No entanto, Nova York atrasou recentemente seus planos de eliminar a obrigação de usar máscaras em escolas e creches da cidade para crianças menores de 5 anos, alegando que os casos de COVID-19 estão aumentando novamente.

