A reação dos passageiros nos EUA ao saber da suspensão do uso obrigatório de máscaras em aviões

Um grupo de passageiros que estava a bordo de um avião nos EUA, foi informado pelo piloto da medida recentemente tomada por um juiz federal daquele país em que o uso obrigatório de máscara para prevenir infecções por COVID-19 é eliminado, tanto em aeroportos quanto em cabines de aeronaves.

“O Governo Biden anuncia que a administração de segurança dos transportes já não impõe o uso obrigatório de máscaras em todos os aeroportos dos EUA ou em aeronaves”, disse o capitão do avião a todos os presentes.

Imediatamente, a reação não demorou a chegar e os passageiros começaram a comemorar com aplausos e gritos de comemoração. Entre o burburinho, você ouve uma pessoa exclamar: “Finalmente!” , enquanto alguns removem a máscara dentro da cabine e outros a deixam ligada.

O juiz federal da Flórida anulou o mandato nacional de usar máscaras cobrindo aviões e outros meios de transporte público por exceder a autoridade das autoridades de saúde dos EUA, inclusive na pandemia de coronavírus.

A decisão de segunda-feira da juíza distrital federal Kathryn Kimball Mizelle em Tampa, nomeado pelo ex-presidente Donald Trump, também disse que os Centros de Controle e Prevenção de Doenças não conseguiram justificar sua decisão de forma inadequada e não seguiram as regras adequadas.

Em sua decisão de 59 páginas, Mizelle disse que o único remédio era anular a regra por completo porque seria impossível acabar com ela para o grupo limitado de pessoas que se opuseram a ela no processo.

“Como nosso sistema não permite que as agências ajam ilegalmente, mesmo em busca de fins desejáveis, o tribunal declara ilegal e anula o mandato da máscara”, escreveu.

O governador republicano do Estado da Flórida, Ron DeSantis, comemorou a mudança com uma postagem em suas redes sociais.

“É ótimo ver um juiz federal na Flórida seguir a lei e rejeitar o projeto de lei de Biden sobre o uso obrigatório de máscara no transporte. Tanto os funcionários da companhia aérea quanto os passageiros merecem o fim dessa miséria”, disse o governador por meio de sua conta no Twitter.

O CDC recentemente estendeu o mandato da máscara, que expirou na segunda-feira, até 3 de maio para permitir mais tempo para estudar a subvariante omicron BA.2 do coronavírus que agora é responsável pela grande maioria dos casos nos EUA.

A exigência de máscara para os viajantes foi objeto de meses de lobby das companhias aéreas, que tentaram acabar com isso. As transportadoras argumentaram que filtros de ar eficazes em aeronaves modernas tornam a transmissão do vírus durante um voo muito improvável. Os republicanos no Congresso também lutaram para acabar com o mandato.

Na semana passada, o governo do presidente Joe Biden estendeu por duas semanas a ordem nacional que exige o uso de máscara no transporte público enquanto monitora um aumento nos casos de COVID-19.

Quando a Administração de Segurança de Transportes (TSA) dos EUA, que é responsável por garantir o cumprimento da ordem em aviões, ônibus, trens e seus respectivos terminais, estendeu a exigência no mês passado, disse que o CDC esperava desenvolver uma estratégia mais flexível para substituir a ordem nacional.

A ordem para usar a máscara é o vestígio mais visível das restrições para controlar a pandemia e possivelmente o mais polêmico. O recente aumento de incidentes abusivos e às vezes violentos em aviões foi atribuído a disputas sobre o uso de máscaras.

