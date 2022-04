65 milhões de euros a menos, a queda de James Rodriguez no mercado

Soccer Football - Emir Cup - Final - Al Sadd v Al Rayyan - Al Thumama Stadium, Al Thumama, Qatar - October 22, 2021 Al Rayyan's James Rodriguez REUTERS/Ibraheem Al Omari

Com nostalgia, os colombianos lembram a Copa do Mundo de 2014 no Brasil quando James Rodriguez tocou o topo do céu, levou os espólios dourados e a Colômbia selou seu melhor desempenho em uma copa do mundo.

Depois de seu excelente desempenho em Cariocas, o Cucuteño se tornou um dos jogadores mais cobiçados do momento, a tal ponto que o Real Madrid fixou seus olhos nele, pelo qual pagou um valor próximo a 80 milhões de euros ao Mônaco, que ele havia alcançado uma temporada antes.

Seu primeiro ano na Casa Branca foi um sonho, ele mostrou todo o seu talento, marcou um total de 17 gols e distribuiu 18 assistências com o clube merengue, onde foi a pedra angular de Carlo Ancelotti.

Oito anos depois, James Rodriguez está longe de ser seu melhor momento, aquele que o levou a ser considerado um dos melhores jogadores de futebol do planeta. Da mesma forma, seu preço de mercado foi consideravelmente desvalorizado.

Atualmente, o recorde de Envigado, de acordo com Transfermarkt, está avaliado em 15 milhões de euros, bem abaixo do que o Real Madrid pagou na época pelos '10′ da seleção colombiana.

A verdade é que tanto as lesões quanto algumas situações extra-esportivas afetaram James, que perdeu destaque no Real Madrid com a chegada de Rafa Benítez e que nunca gostou do francês Zinedine Zidane, que apesar de seus elogios ao colombiano em coletivas de imprensa, suas decisões na quadra provaram tudo contrário.

Para a temporada 2017/2018, o ExPorto de Portugal foi emprestado ao Bayern de Munique, na Alemanha, onde o italiano Carlo Ancelotti acabara de desembarcar, que pediu e mostrou qualidade novamente, mas seu quadro mudou quando o treinador deixou o cargo e o croata Niko Kovač chegou, com quem perdeu sua relevância na equipe bávara.

Depois de duas temporadas na Bundesliga, James voltou a Madri apesar das intenções do Bayern de efetivar a opção de compra, rejeitada pelo colombiano, que expressou seu desconforto com o clima do país europeu.

Após sua tentativa fracassada de ganhar um lugar no Real Madrid, James foi contratado pelo Everton da Premier League graças ao pedido expresso de Carlo Ancelotti novamente, e em sua única temporada com os Toffes ele marcou seis gols e deu seis assistências.

No entanto, as lesões não lhe permitiram ter uma melhor chance de temporada na liga inglesa e, apesar de seu desejo de continuar com a equipe do Liverpool, Rafa Benitez não tinha isso entre seus planos, então ele teve que procurar novos horizontes.

Finalmente, o jogador de café acabou desembarcando na liga do Qatar para jogar com o Al-Rayyan, com quem já jogou um total de 15 partidas, marcou cinco gols e deu seis assistências. No entanto, James expressou em mais de uma ocasião seu interesse em retornar ao velho continente.

