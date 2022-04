Vídeo: Chicho Arango marca um gol novamente com o Los Angeles FC

O jogador colombiano Cristian 'Chicho' Arango marcou na vitória de sua equipe do Los Angeles FC contra o Sporting Kansas City, pela sétima data da Conferência Oeste da Major League Soccer dos Estados Unidos (MLS).

Com esta vitória, a equipe de Los Angeles alcançou o primeiro lugar na classificação de sua área após o empate sem gols do Los Angeles Galaxy contra o Chicago Fire como visitante no último sábado, 16.

Os liderados por Steven Cherundolo se recuperaram após a derrota sofrida em sua última partida no clássico de Los Angeles no dia anterior. Por sua vez, Spotting Kansas City veio de cair em casa para Nasville SC.

Deve-se notar que o triunfo do Los Angeles FC contou com a presença do zagueiro Jesús Murillo, de 28 anos, e que na Colômbia ele usava as cores do Independiente Medellín, Deportivo Pasto e Patriotas Boyacá.

Ao longo dos 44 minutos Chicho 'Arango apareceu após um cruzamento de Diego Palacios do setor de esquerda para Mamadou Fall, que liderou os ex-milionários que, pelos mesmos meios, superaram a resistência de Timothy Medlia.

Com essa pontuação, o atacante paisa atingiu dois alvos e soma o mesmo número de partidas consecutivas relatando na rede adversária. Desde sua chegada ao futebol norte-americano, Arango marcou 16 gols após marcar 14 gols na temporada passada, fechando como um dos artilheiros de sua equipe em 2021.

Os gols restantes foram marcados pelo libanês Ismael Tajouri Shradi aos 70 minutos, e oito minutos depois o equatoriano José Cifuentes marcou o terceiro final. O desconto em Kansas City foi um gol contra para o colega equatoriano Diego Palacios.

Na próxima data Los Angeles FC, eles visitarão o FC Cincinannati, mas durante a semana eles jogarão em casa pela Copa do Aberto dos EUA contra o Orange Country DC.

Formações:

Los Angeles FC: Maxime Crepeau; Ryan Hollingshead, Jesus Murillo, Mamadou Mbacke, Diego Palacios; Ilie, Carlos Vela, Latif Bleassding, Kellyn Acosta, Kwadwo Opoku; Cristian Arango.

Sporting Kansas City: Timothy Melia; Graham Zusi, Nicolas Isimat - Mirin, Andreau Fontas, Logan Ndenbe; Rémi Walter, Roger Espinoza, Johnny Russell, Marinos Tzionis, Daniel Salloi; Khiry Shelton.

Conferência ocidental

1. Los Angeles FC - 16 pontos

2. Austin FC - 14 pontos

3. Los Angeles Galaxy - 13 pontos

4. FC Dallas - 12 pontos

5. Houston Dynamo — 12 pontos

6. Real Salt Lake — 12 pontos

7. Minnesota United — 11 pontos

8. Nasville SC — 11 pontos

9. Portland Timbers — 10 pontos

10. Colorado Rapids — 8 pontos

11. Seattle Sounders — 7 pontos

12. Sporting Kansas City — 6 pontos

13. Whitecaps de Vancouver — 4 pontos

14. San Jose Earthquakes - 3 pontos

Conferência Leste

1. Philadelphia Union — 16 pontos

2. Orlando City SC — 14 pontos

3. New York Red Bulls — 11 pontos

4. Atlanta United — 11 pontos

5. Toronto FC — 11 pontos

6. Chicago Fire — 10 pontos

7. CF Montreal — 10 pontos

8. Charlotte FC — 9 pontos

9. Columbus Crew — 8 pontos

10. New York City FC — 7 pontos

11. Revolução da Nova Inglaterra - 7 pontos

12. FC Cincinnati — 7 pontos

13. Inter Miami — 7 pontos

14. DC United — 6 pontos

