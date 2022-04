Vanessa Terkes e George Forsyth: A fugaz história de amor que terminou em uma reclamação por violência

Vanessa Terkes e George Forsyth foi um dos casais mais polêmicos do programa peruano negócios entre 2017 e 2019. Ambos ficaram encantados com a história de amor que chegou ao altar logo após se apaixonarem. No entanto, nem tudo foi felicidade e eles anunciaram sua separação logo após se casarem, o que incluiu alegações de violência familiar.

Hoje em dia, ambos estão felizes com seus respectivos parceiros. No entanto, sua separação escandalosa foi marcada na memória de milhares de peruanos e nos arquivos da mídia.

COMO ELES SE APAIXONARAM E QUANDO SE CASARAM?

A atriz e ex-jogador de futebol se viram pela primeira vez em 2017 no renomado reality show de competição “El Dorado” transmitido pela Latina Televisión. Embora pertencessem a equipes diferentes, isso não os impediu de se conhecerem e começarem a namorar. Os rumores de um possível romance começaram e em novembro do mesmo ano eles foram pegos juntos muito românticos em Cusco.

Apesar de ter sido gravado, nenhum deles confirmou nada até meados de janeiro de 2018, quando o prefeito de La Victoria anunciou que estava em um relacionamento com o artista nacional. Isso ficou conhecido por meio de suas redes sociais com a imagem de ambos se beijando na praia de Tulum, México.

Apesar de Vanessa Terkes ter passado vários meses no país asteca, tendo que cumprir seus compromissos acordados com a Televisa, o amor à distância não era um impedimento para os dois quererem ficar noivos e passar para a fila de casados.

Foi assim que, em 25 de agosto de 2018, eles se casaram como civis no município de La Victoria, quando o ex-arqueiro estava concorrendo para ser prefeito daquele distrito. Foi a própria Vanessa quem compartilhou o momento preciso em que ela diz o tradicional “Sim, eu aceito”. O então feliz casal foi aplaudido por todos os participantes.

Este casamento foi questionado por muitos, pois foi dito que teria sido realizado por interesses políticos, a fim de obter mais votos dos cidadãos daquela comuna. No entanto, eles ignoraram e alegaram que “eles eram puro amor”.

É por isso que, em 15 de setembro, o tão esperado “Sim” ocorreu novamente em seu casamento religioso celebrado na Basílica de São Pedro, no centro de Lima, na companhia de seus familiares, amigos e seguidores do casal.

COMO SEU CASAMENTO ACABOU?

Tudo começou quando George Forsayth assumiu seu cargo público como prefeito do distrito de La Victoria, em janeiro de 2019. Houve especulação de uma possível separação, mas ambos negaram os rumores em suas redes sociais.

No entanto, em 8 de maio do mesmo ano Vanessa Terkes publicou um comunicado confirmando o fim de seu casamento com o político. “Quero dizer que no meu casamento, assim como no meu marido, sempre dei amor, tempo e respeito pelo benefício de cuidar de nossa casa. Infelizmente, assuntos muito internos e privados de um casal, me fazem hoje tomar a triste decisão de me separar para minha paz emocional”.

Além disso, na sexta-feira, 31 de maio, a atriz foi ao Ministério Público formalizar sua denúncia contra o então prefeito por violência familiar. Falando à imprensa, o advogado da artista revelou que ela sofreu abuso psicológico nos primeiros dias de seu casamento.

O caso virou mídia desde que Terkes foi entrevistada por Milagros Leiva e deu detalhes da denúncia que ela fez ao ex-parceiro. Segundo ele e entre suas confissões mais lembradas, Forsyth lhe disse que “não valia nada e que era uma porcaria de pessoa”.

Por sua parte, o ex-jogador não ficou em silêncio e com uma mensagem em sua conta do Twitter ele rejeitou os maus-tratos a mulheres. O casamento de Vanessa Terkes com George Forsyth durou apenas 8 meses e o divórcio foi oficializado em agosto de 2021.

