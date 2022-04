Uma empresa terá que pagar USD 450 mil a um ex-funcionário para uma festa surpresa de aniversário

(Shutterstock)

Pensando em dar uma festa surpresa para um colega de trabalho? Pense novamente, porque, como diz o ditado, “não há boa ação sem sua punição”. É assim que os ex-empregadores de um homem em Kentucky (Estados Unidos) devem ter se sentido quando receberam uma ação judicial do homem que alegou ter sofrido um ataque de pânico durante sua festa surpresa.

Kevin Berling, de 29 anos, estava trabalhando como técnico de laboratório na Gravity Diagnostics em Covington, Kentucky, quando seus colegas decidiram comemorar seu aniversário na hora do almoço um dia em agosto de 2019.

Berling disse que após a celebração sofreu um ataque de pânico devido a atenção indesejada e no dia seguinte, após um episódio tenso, ele foi demitido do Gravity Diagnostics. Mais tarde, ele entrou com uma ação judicial por indenização contra a empresa, de acordo com documentos legais vistos pelo The New York Post.

“Os gerentes começaram a dar-lhe um momento difícil por causa de sua resposta às celebrações de aniversário”, disse o advogado de Berling, Tony Bucher, ao canal de notícias de televisão local WKRC. “Na verdade, eles o acusaram de roubar a alegria de seus colegas de trabalho.”

Berling teria supostamente pedido ao gerente do escritório que não lhe fizesse uma festa de aniversário quando ele entrou pela primeira vez na empresa, em 2018.

No entanto, o gerente “esqueceu” seu pedido e as festividades do escritório continuaram, o que levou a um ataque de pânico em Berling. O homem diz que foi forçado a fugir para o carro, onde passou uma hora tentando se recuperar.

No dia seguinte, os chefes da empresa realizaram uma reunião com Berling para perguntar-lhe sobre seu comportamento. Esse incidente desencadeou um segundo ataque de pânico.

Berling foi demitido do Gravity Diagnostics menos de uma semana depois, e os chefes disseram a ele que estavam “preocupados que ele ficaria com raiva e possivelmente se tornaria violento”.

Subseqüentemente, o técnico de laboratório deixou de fazer parte do rápido crescimento do Gravity Diagnostics, que ocorreu durante a pandemia COVID. Na época, alguns funcionários receberam aumentos de 300%, de acordo com o The Independent.

Então, o trabalhador demitido entrou com uma ação no condado de Kenton, buscando indenização e indenização por perda de renda.

Bucher disse ao WKRC que não havia chance de que seu cliente se tornasse violento, dizendo que ele estava simplesmente “usando técnicas de enfrentamento para se acalmar” durante seus dois ataques de pânico.

Na última sexta-feira, um júri de 12 pessoas concordou unanimemente com Berling e, dessa forma, a empresa deve conceder-lhe USD 450.000.

O valor inclui $120.000 em salários e benefícios perdidos, $30.000 em salários futuros e $300.000 para “dor e sofrimento mental passado, presente e futuro, angústia mental, vergonha, humilhação, mortificação e perda de auto-estima”, de acordo com o tribunal. Julgamento a favor de Berling.

A empresa, que nega qualquer discriminação e diz que não foi informada dos problemas de ansiedade do funcionário, vai entrar com um recurso, explicou Maley.

