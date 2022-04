Um reality show que prepara as pessoas para a hora de morrer? Peacock vai fazer isso acontecer

Muitos reality shows transformam a vida das pessoas, mas The Gentle Art of Swedish Death Cleaning é bastante particular, e é baseado no livro best-seller da autora sueca Margareta Magnusson intitulado com o mesmo nome, de 2017. No entanto, por enquanto, Peacock da NBC Universal, encomendou a série improvisada do mesmo.

De acordo com Peacock: “A série estrelará um 'limpador sueco', que ajudará as pessoas a organizar e desmistificar suas casas, vidas e relacionamentos; permitindo que eles se preparem para a morte enquanto aproveitam a vida”.

Peacock es un servicio de video bajo demanda estadounidense por Internet. (NBC Universal)

O New York Times descreveu o livro como “um manual sobre como reduzir seus pertences antes de morrer, para que eles não sobrecarreguem sua família”.

“Nesta série, os espectadores farão uma jornada honesta e emocional enquanto observam pessoas comuns conquistarem seus piores medos e descobrirem quem realmente são por dentro”, disse Rod Aissa, vice-presidente executivo de conteúdo improvisado da NBC Universal Television & Streaming. “Esperamos que nossa série compassiva e dinâmica desperte conversas em todos os lares e quebre o estigma em torno da mortalidade e da dura realidade de deixar as coisas irem”, disse.

Margareta Magnusson, autora del best seller “The Gentle Art of Swedish Death Cleaning". (Foto: suministrada)

“The Gentle Art of Swedish Death Cleaning nos lembra de nos concentrarmos no que é realmente importante, e não conseguimos encontrar uma equipe melhor para fazer essa jornada do que Peacock”, acrescentou Poehler, que também narrará cada episódio.

O limpador sueco da morte - que ainda não foi eleito - “virará todas as casas de cabeça para baixo ao descobrir e desfazer décadas de coleta. Com sua sensibilidade distintamente sueca, eles libertam cada pessoa da desordem de sua vida e permitem que transmitam suas memórias mais preciosas a seus parentes, amigos ou vizinhos. Ao longo do caminho, os espectadores farão uma jornada com cada indivíduo à medida que se lembram de quem foram, descobrem quem deveriam ser e navegar como querem ser lembrados”; concluiu o produtor.

"El arte sueco de ordenar antes de morir", es un libro través del cual se aprende a dejar los asuntos en orden antes de la muerte. (Amazon)

A série é co-produzida pelo Universal Television Alternative Studio. Poehler e Kate Arend serão produtores executivos ao lado de Collins, Michael Williams, Rob Eric e Renata Lombardo. Magnusson também será produtor executivo ao lado de Jane Magnusson, Stephen M. Morrison, Faye Stapleton e Susanna Lea.

