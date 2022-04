Um comandante e sua esposa foram mortos a tiros em Ciudad Juarez: quatro oficiais são mortos

Neste domingo, homens armados mataram a tiros o comandante do Grupo de Operações Táticas da Agência de Investigação do Estado no norte de Chihuahua, Ezequiel Emmanuel Ortiz Fierro, e sua esposa, Maria Vianney Galván Sandoval, em Ciudad Juarez, Chihuahua, informou a Procuradoria do Estado.

“A Procuradoria-Geral da República (FGE) condenou o ataque tortuoso em que o comandante de Operações Táticas da Agência de Investigação do Estado, Emmanuel Ezequiel O.F., foi morto nesta manhã quando estava prestes a embarcar em seu veículo”, disse a agência em comunicado.

De acordo com as informações fornecidas, os eventos aconteceram na manhã deste domingo aproximadamente às 06:40 horas nas ruas Cananea e Isla Cedros, na Colônia Fronteriza, onde “o comandante Ortiz foi morto por balas”.

“O oficial foi deixado a bordo de uma Silverado (van) branca, que tinha vários ferimentos de bala”, dizia o boletim, que também especificava que uma terceira vítima do ataque, uma mulher, ficou ferida.





Da mesma forma, o Ministério Público informou que, após os eventos e com uma operação conjunta com a Segurança Pública Municipal, a captura de três supostas pessoas envolvidas nos eventos foi alcançada e garantiu que atuará até suas “conseqüências finais” para capturar todos os envolvidos e trazer aqueles responsável perante a justiça”.

Apenas no sábado, outro ataque armado em uma rodovia neste estado deixou cinco mortos, dois deles policiais ministeriais e um delegado do INM.

Segundo fontes oficiais, um grupo de pistoleiros armados disparou diretamente contra um veículo em que o comandante da Agência Estadual de Investigação (AEI) em Nuevo Casas Grandes, Alejandro Domínguez Cabriales, três agentes e o Delegado do Instituto Nacional de Migração, Lorenzo Gabriel Pico Escobar, estavam viajando.

O incidente ocorreu por volta das 18:00 horas. A FGE detalha que os agentes repeliram a agressão, no entanto, não foi suficiente porque foram mortos. A Agência Estatal de Investigação, a Secretaria de Estado de Segurança Pública, a Guarda Nacional e o Exército Mexicano implementaram uma operação para encontrar os responsáveis.

Da mesma forma, investigadores policiais, agentes do Ministério Público, Especialistas e Analistas iniciaram os trabalhos e procedimentos sobre o caso, com o objetivo de esclarecer o crime desonesto.

“A Procuradoria Geral da República lamenta profundamente esse fato e tomará as medidas necessárias para garantir que não fique impune. Além disso, expressa sua solidariedade com a família, amigos e colegas diante de uma perda tão lamentável”.

O México registrou 33.315 homicídios em 2021 após os dois anos mais violentos de sua história, sob a liderança de López Obrador, com 34.690 vítimas de assassinato em 2019 e 34.554 em 2020. Nos dois primeiros meses do ano, o país acumulou 4.697 homicídios dolosos, 282 dos quais ocorreram em Chihuahua.

