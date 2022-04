Sofía Niño de Rivera contou como é difícil ser uma mulher “branca e privilegiada” no México: “Eles vão te criticar em todos os lugares”

Sofía Niño de Rivera contou como é difícil ser uma mulher “branca e privilegiada” no México

Sofía Niño de Rivera é uma criadora de conteúdo mexicana e artista stand-up que conquistou o carinho de alguns e a rejeição de outros, resultante de suas opiniões já controversas sobre política no México, religião e atos comuns que entram no palco durante seus shows de stand-up .

Foi durante a transmissão mais recente do programa La Entrevista con Yordi com Yordi Rosado, onde a menina nascida na cidade mexicana mergulhou em sua infância em Chihuahua, seu relacionamento com seus pais, como seu caminho de fazer comédia evoluiu, sua carreira no stand up e como ele aprendeu a lidar com o pontos negativos.

“Sim, especialmente em um país onde ser mulher, ser branca, ser privilegiada, ser comediante e livre; mulheres livres também não são muito comuns neste país, livres quero dizer liberdade de expressão, ou seja, elas realmente não se importam em dizer o que pensam; é difícil porque vão criticar você de todos os lados”, disse o comediante de 40 anos.

Sofía Niño de Rivera contou como é difícil ser uma mulher “branca e privilegiada” no México

Para contextualizar os internautas que seguem o canal de entrevistas de Yordi Rosado; Niño de Rivera deu como exemplo uma parte de seu especial mais recente no Amazon Prime, no qual ela “zomba” de Jesus, e pelo qual muitos seguidores começaram a criticá-la por fazer comédia de algo como religião.

“Como é difícil viver em um mundo onde existem tantas diferenças de crenças, opiniões, traumas, tantas feridas, tantas seitas. Para mim há muito 'sectismo', tanto político, religioso e social, há muitos medos, que eu entendo, então eles se agarram a outras coisas para sobreviver”, ressaltou o standupera que participou da terceira temporada da produção de comédia Amazon Prime LOL.

“Quão difícil tentar, nem mesmo, é que todo mundo te odeia, como é difícil tentar não ofender ninguém. É muito difícil, então eu já parei de tentar, então coloquei e deixei qualquer um ficar ofendido, você não pode fazer mais nada”, acrescentou à conversa que durou pouco mais de 1 hora e meia.

Mais tarde, a primeira mulher a apresentar um programa de comédia da Netflix na história com Sofía Niño de Rivera: Exposed (2016) investigou por que ela acredita que causa polêmica e disse: o que é porque representa coisas em que a sociedade ainda tem muitos tabus.

Sofía Niño de Rivera contou como é difícil ser uma mulher “branca e privilegiada” no México

“Represento mulheres fortes, represento pessoas privilegiadas, represento seres humanos que pensam de forma diferente, representavam a liberdade, representavam a falta de moral. Represento muitas coisas que muitas pessoas acham difícil deixar de lado”, enfatizou o comediante que estreou na arte dramática em 2015.

“Eu entendo que sou privilegiado, que nasci em uma família privilegiada... O assunto do privilégio é o que você faz onde nasce, porque você não escolhe onde nasce. Entendo que venho de uma situação familiar e privilegiada, mas queria criar meu próprio sucesso”, disse Niño de Rivera.

Por fim, a historiadora que deu vida a Emilia na produção da Netflix, Club de Cuervos, se manifestou sobre as alegações contra ela depois que um internauta transmitiu um vídeo do passado, onde Niño de Rivera explicou que para impulsionar sua carreira na época 28, um salário de 30.000 pesos era insuficiente, o que fez com que as redes sociais se voltassem contra ele.

Sofía Niño de Rivera contou como é difícil ser uma mulher “branca e privilegiada” no México

“Se eles me pegam em um bom dia, isso não me incomoda muito, a primeira coisa que eu faço é sempre ver se eu estrago tudo* [...] mas se é algo como 30 mil pesos, eu digo 'eles estão me criticando por querer me melhorar como pessoa e profissional', eu nunca disse 'meu salário miserável, eu nunca disse que era um contracheque nojento'. Se você ver a entrevista completa, eu disse que a publicidade era mal paga porque eu tinha uma universidade e anos de experiência”, argumentou.

“Você nunca pode falar sobre dinheiro, porque há pessoas que ganham menos do que você, mas também há pessoas que ganham mais do que eu. O problema do mexicano e do latino é que eles não gostam que as pessoas se superem, eles não gostam que se não vem do zero você acredita em alguma coisa, eles não gostam que uma mulher tenha sucesso [...] ”, concluiu.

CONTINUE LENDO: