Rússia e o desprezo por seus recrutas na Ucrânia: quantos se afogaram no Moskva e por que não informar as famílias

Crew members from the sunken missile cruiser Moskva line up for a meeting with the head of the Russian navy, Admiral Nikolai Yevmenov, in Sevastopol, Crimea, in this still image taken from a video released on April 16, 2022. Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT

“Precisamos de respostas. Ele tinha apenas 19 anos, era recruta. Eles não me disseram mais nada, nenhuma informação ou quando o funeral seria. Tenho certeza de que ele não é o único.” A angústia desesperada emerge da boca de Yulia Tsyvova, a mãe de Andrei, um dos marinheiros afogado após o naufrágio de Moskva, o cruzador russo em frente à costa do Mar Negro de Odessa e que foi atingido em 13 de abril por dois mísseis ucranianos, presumivelmente do tipo Netuno.

Moscou foi rápida em dar informações falsas sobre o que aconteceu . Uma das muitas notícias falsas que dissemina durante a invasão sangrenta do país vizinho. Ele destacou que havia sido um incêndio na sala de munições, que a evacuação havia sido complexa devido a ondas e tempestades que dificultavam o resgate e extinção do incêndio. Em seguida, ele negou que tivesse afundado.

Poucos dias depois, ele retificou a informação: o carro-chefe da frota de Vladimir Putin estava no fundo do mar, inutilizável. Com isso dezenas - ou centenas correram para o fundo do mar? - de marinheiros que não conseguiram escapar ou foram mortos pela explosão. Ainda não há um número oficial sobre o número de mortes, ferimentos e as circunstâncias em que uma evacuação possivelmente caótica ocorreu .

Yulia recebeu a ligação das autoridades da Marinha na segunda-feira, de acordo com o The Guardian. Cinco dias depois que as incríveis notícias surgiram em todo o mundo. Durante esse tempo, a mulher - desesperada como toda mãe - ligou inúmeras vezes quantas pessoas se aproximaram dela do Ministério da Defesa para tentar descobrir o que havia acontecido com seu filho, que havia sido convocado por “La Madre Patria” para uma suposta “missão militar especial” que resultou em uma invasão e guerra.

El Moskva severamente dañado y en proceso de hundirse en el Mar Negro, tras ser impactado presumiblemente por dos misiles Neptuno disparados por Ucrania. Rusia aún no informó la cantidad de muertos que se produjeron por el hundimiento y los familiares están desesperados.

Como Andrei, dezenas de milhares de jovens entre 18 e 19 anos foram forçados a entrar naquele inferno sem compartilhar as causas da missão . Até agora, a Rússia reconheceu a morte de 21 mil soldados na Ucrânia. No entanto, ainda não há informações oficiais sobre quantos morreram no naufrágio do Moskva. Pelo menos 510 famílias estão esperando por respostas para descobrir qual foi o destino de seus filhos após o impacto sangrento de Netuno.

Esse número - uma humilhação para a Rússia - continua sendo o segredo absoluto. Até agora, apenas as mortes de Andrei e outro recruta foram confirmadas pelas autoridades naquele contra-ataque ucraniano. O Kremlin parece não estar interessado no duelo de seus soldados.

“Esse regime nunca foi muito transparente em relação às baixas. Muito disso tem precedentes e não é algo muito novo ou muito surpreendente”, disse Alexander Gabuev, do Carnegie Center, em Moscou, ao jornal inglês. Referia-se a operações militares na Ucrânia e na Síria ou “investigações” sobre os ataques em Beslan e no teatro Dubrovka.

ARCHIVO: El crucero de misiles guiados de la Armada rusa Moskva navega de regreso a un puerto después de rastrear buques de guerra de la OTAN en el Mar Negro, en el puerto de Sebastopol, Crimea, 16 de noviembre de 2021 (Reuters) REUTERS

Dmitry Shkrebets tem um filho perdido em ação. Ele era cozinheiro em Moskva. Foi-lhe dito que seu filho estava “perdido em ação”. “Como pode ser? ”, ele se pergunta. “Eles disseram que toda a tripulação foi evacuada. É uma mentira! Uma mentira cruel e cínica! ”.

“Estamos procurando por todas as crianças queimadas”, disse Irina - esposa de Shkrebets - à mídia russa Insider, uma das poucas independentes sobreviventes. Ele viu uma imagem de pelo menos 200 feridos para ver se conseguia encontrar seu filho. “Não sei dizer o quão difícil foi, mas não consegui encontrar o meu. Havia apenas 200 pessoas e havia mais de 500 a bordo do navio de cruzeiro. Onde estavam os outros? Procuramos Krasnodar e, em todos os lugares, ligamos para todos os lugares, mas não conseguimos encontrar.”

Depoimentos assustadores

A declaração de um marinheiro recruta que testemunhou o ataque a Moskva foi revelada pela Novaya Gazeta, o principal meio de comunicação investigativo da Rússia, que agora opera de fora do país depois de ser amordaçado por Putin.

O sobrevivente anônimo disse à mãe aos prantos que pelo menos 40 tripulantes morreram no ataque, com “muitos desaparecidos” e mutilados com membros perdidos. “A primeira vez que tive notícias dele foi em 15 de abril, dois dias após o incidente”, disse a mãe.

“Meu filho disse que o navio de cruzeiro foi atingido por terra, do lado ucraniano, porque o fogo a bordo não teria começado sem um motivo”, acrescentou. “Há pessoas mortas, feridas e desaparecidas”, disse. “Meu filho me ligou assim que deram a todos os telefones [depois que eles foram resgatados]. Seus próprios documentos e telefones estavam no navio de cruzeiro [afundado].”

“Ele me ligou e chorou por causa do que tinha visto. Foi horrível. Claramente, nem todo mundo sobreviveu.”

A mulher disse: “A maioria dos feridos tem membros arrancados, devido a explosões de mísseis e munições detonadas. Ele disse: 'Mamochka, eu nunca pensei que iria entrar em tal bagunça durante tempos supostamente pacíficos. Nem vou contar os detalhes do que vi, foi tão horrendo.”

“Não quero compartilhar o nome dele porque tenho medo de prejudicar meu filho”, acrescentou a mulher, desesperada. “Eles assinaram acordos de confidencialidade antes de embarcar no cruzeiro. Por favor, me entenda, estou apavorado. Estou petrificado e não sei como vou esperar meu filho voltar.”

CONTINUE LENDO: