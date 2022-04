Reservas militares e policiais anunciam apoio a Federico Gutiérrez

A extrema-direita continua fechando fileiras em torno do candidato Federico Gutierrez. Em 17 de abril, oficiais do Exército da reserva ativa das Forças Militares, o general aposentado Jorge Mora Rangel, anunciaram seu apoio ao candidato presidencial.

Rangel foi um dos negociadores durante o processo de paz entre o Estado e a guerrilha das FARC, mas neste domingo decidiu acompanhar o candidato da Equipe para a Colômbia e o anunciou em um comunicado.

O documento também foi assinado pelo general da reserva ativa, Fernando González, que garantiu que os militares aposentados participarão ativamente da presidência de Gutierrez.

No aviso, os militares de direita garantiram que o candidato presidencial tem as soluções para os problemas da Colômbia e aproveitaram a oportunidade para atacar Gustavo Petro sem mencionar isso.

Nesta terça-feira, 29 de março, a Associação Colombiana de Caminhoneiros (ACC) anunciou sua adesão à campanha do ex-prefeito de Medellín e candidato presidencial da Equipe para a Colômbia, Federico Gutiérrez, dois meses após a primeira rodada presidencial será realizada.

Em uma carta, o ACC informou que mais de 370.000 motoristas de caminhão que fazem parte desta associação estavam aproveitando o projeto do país proposto pelo candidato da coalizão de direita, que se destaca como o candidato nas urnas do líder da oposição e candidato presidencial do Pacto Histórico, Gustavo Petro, que lidera as pesquisas de intenção de voto no país.

“Nós nos juntamos à campanha de Federico Gutiérrez para a Presidência, já que há dois tipos de país para escolher aqui: o país com verdade e democracia, ou o da mentira, eles vão nos governar. O transporte de mercadorias é um aliado para que a democracia e a legalidade avancem”, disse o presidente nacional do sindicato dos caminhoneiros, Alfonso Medrano, que lançou pujas contra o líder da oposição.

Este anúncio foi emitido no final da reunião entre os membros do Conselho Nacional de Administração do ACC e o candidato da Equipe para a Colômbia, que ultrapassou dois milhões de votos na consulta interna que o consolidou como candidato da coalizão de direita, observando que ele era confiante em sua capacidade “não só de se unir, mas de enfrentar desafios como garantir segurança, economia e estabilidade social” no país.

No meio da reunião, na qual participaram as 18 seções do território nacional, eles expressaram suas principais preocupações em relação às situações enfrentadas pelo sindicato ligadas, especialmente, à segurança rodoviária no país e pedágios, algumas das questões históricas dos caminhoneiros, um setor que gera mais de um milhão e quatrocentos mil empregos e representa 5 por cento do PIB.

“Eu sempre vou trabalhar com bom senso, meu setor é a Colômbia, que o país está indo bem. Vamos fortalecer os setores jurídicos, estou do lado dos trabalhadores do país. Obrigado pela confiança”, disse 'Fico' Gutiérrez por sua parte depois de saber sobre o apoio da associação.

